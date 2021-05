Una multitudinaria marcha de padres en Bolivia pidiendo internet para sus hijos

Padres de familia marchan por una calle hoy en La Paz (Bolivia). EFE/Martín Alipaz

La Paz, 10 may (EFE).- Una multitudinaria marcha de padres de familia de la ciudad de El Alto, una de las más pobladas de Bolivia, marchó este lunes hacia La Paz exigiendo al Gobierno de Luis Arce internet gratuito y computadoras para que sus hijos puedan pasar clases virtuales.

La masiva marcha partió desde la ciudad de El Alto hacia el Ministerio de Educación en la ciudad de La Paz para exigir al Gobierno del presidente Luis Arce que escuche sus demandas.

Entre los pedidos de los padres de familia de los distritos de la urbe alteña está otorgar una computadora portátil a cada estudiante para que pueda acceder a las clases virtuales como también internet gratuito para todos los estudiantes de esa ciudad.

Además exigen la creación de mayores ítems para que las escuelas cuenten con más maestros, el mejoramiento de las infraestructuras escolares y la construcción de baños en los colegios, entre otras demandas.

Los padres de familia en su paso por las calles mostraron algunos carteles que decían "queremos internet gratuito" o "si es educación gratuita también el internet debe ser gratuito" mostrando su "indignación".

"Lamentamos que más de 70.000 estudiantes no tengan acceso a la señal de internet ni otro medio", manifestó el coordinador de Juntas Escolares, Rudy Yampa.

El dirigente indicó que al menos unas cuatro veces se reunieron con ministros del Gobierno de Arce para llegar a un acuerdo, pero por la "tozudez" de esas autoridades no se logró ningún avance en las reuniones, por lo que decidieron salir a las calles y protestar.

Yampa manifestó que si sus demandas no son escuchadas por el Gobierno central "radicalizarán" sus medidas de presión con huelgas y otras que serán definidas entre los padres de familia.

Bolivia inició este año escolar bajo tres modalidades, pero la que predomina es la educación a distancia para evitar contagios de la covid-19 que tiene varios tropiezos por la falta de acceso a internet y computadoras portátiles.

Además se refuerza con clases que se transmiten en radio y televisión y en las áreas rurales, por ejemplo, se pasan clases semipresenciales al no contar con la tecnología necesaria para la educación virtual.