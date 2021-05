Un doblete Mundial-Eurocopa "no se consigue con un chasquido de dedos" (Deschamps a la AFP)

Ganar títulos "no se logra con un chasquido de dedos" ya que "las otras naciones progresan, trabajan, no duermen", afirma a la AFP el seleccionador Didier Deschamps, a un mes del inicio de la Eurocopa, donde los campeones del mundo franceses buscan el doblete.

Los Bleus, con la aureola del título mundial en 2018, están entre los favoritos del torneo continental previsto del 11 de junio al 11 de julio. Aunque figuran en un grupo difícil en primera ronda, con Alemania, Portugal y Hungría.

"Dos años al más alto nivel, es enorme, pero si en la vida, no es mucho... Las expectativas son evidentemente importantes por el éxito que hemos conocido. Es el objetivo de este grupo de esta generación", respondió Deschamps, cuestionado sobre las posibilidades de lograr el doblete.

"No se podrá borrar lo que se ha hecho, eso es indeleble, pero tenemos que decirnos que eso no se acaba ahí, que hay otras cosas que ir a buscar", añade el seleccionador.

Ganar títulos, "eso no se hace con un chasquido de dedos. Las otras selecciones progresan, trabajan, no duermen. La ambición debe estar ahí. Cuando comienza una competición, se quiere ir lo más lejos posible", afirma el excapitán de los Bleus, vencedor del Mundial-1998 y de la Eurocopa-2000.

- "Cuestionarse" -

"Es muy difícil llegar al más alto nivel. Pero es todavía más difícil mantenerse. Hay que cuestionarse. No se puede estar más alto, la calidad está ahí, pero a veces dependen (los resultados) de pequeñas cosas", relativiza Deschamps.

Desde el Mundial-2018, los Bleus solo han cosechado tres derrotas en 28 partidos, pese a los cambios tácticos realizados los últimos meses para ampliar el efectivo del equipo. El esquema 4-4-2 que hizo sólidos a los franceses en Rusia ha sido a veces dejado de lado.

"Era el momento de hacerlo. Eso me da más respuestas, pero no más certezas. En el fútbol, no las hay, son rápidamente barridas. Tengo convicciones, sé lo que hacemos bien, tenemos automatismos que nos han llevado a un resultado. Nos podemos apoyar en eso, pero eso no asegura que se repita", añade el técnico de 52 años.

En su partido número cien en el banquillo tricolor, en noviembre de 2019 en Tirana (victoria por 2-0 contra Albania), Deschamps puso por ejemplo una defensa a tres inédita.

"Sentí que era el momento de zarandear (las costumbres)", responde, alabando "la capacidad y la inteligencia" de los jugadores a su disposición. "No era para nada sorprender al adversario, no hay que sorprenderse a sí mismo", añade, recordando "siempre decisiones tomadas con respecto a un grupo, una situación, un rival".

Deschamps anunciará la lista de jugadores convocados para la Eurocopa el 18 de mayo.

La concentración de preparación de los Bleus comenzará el 26 de mayo en el centro de entrenamiento de Clairefontaine, antes de dos amistoso contra Gales, el 2 de junio en Niza, y Bulgaria, el 8 de junio en el Stade de France.

