UE.- Bruselas prevé publicar en la segunda mitad de junio sus primeras evaluaciones de planes de recuperación

BRUSELAS, 10 (EUROPA PRESS)



La Comisión Europea prevé publicar las primeras evaluaciones de los planes nacionales de recuperación durante la segunda mitad de junio, lo que daría paso a que los documentos pasen a ser analizados después por los Estados miembros en la que será la última etapa antes de que las ayudas comiencen a fluir a las capitales en julio.



En concreto, Bruselas espera poder realizar los primeros pagos a los Estados miembros "a principios de verano", según han afirmado el vicepresidente económico del Ejecutivo comunitario, Valdis Dombrovskis, y el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, en una audiencia conjunta ante las comisiones de Asuntos Económicos y de Presupuestos del Parlamento Europeo.



"La previsión es que adoptaremos las primeras propuestas de decisiones en la segunda parte de junio", ha expresado el italiano durante su intervención inicial, repitiendo el mensaje que antes había enfatizado su colega letón.



Ambos han trasladado a los eurodiputados que los servicios comunitarios ya están analizando los catorce planes de reformas e inversiones que, como el de España, ya han sido enviados a Bruselas para empezar a recibir las transferencias y los préstamos contemplados en el fondo post Covid de 800.000 millones de euros (750.000 millones a precios de 2018).



Aunque sin entrar en los detalles de los planes ya remitidos, el vicepresidente económico del Ejecutivo comunitario ha comentado de forma general que "parecen tener un equilibrio adecuado" de reformas e inversiones y dedican una parte adecuada a atajar las transiciones ecológica y digital.



Una vez reciban luz verde de la Comisión los planes deberán ser evaluados por los ministros de Finanzas de la UE (Ecofin), quienes serán los encargados de aprobarlos formalmente. La intención de Portugal, país que ostenta la presidencia de turno de la UE este semestre, ha insistido en que quiere dar el visto bueno al primer paquete de planes el 18 de junio, aunque el calendario de Bruselas pone en cuestión esta meta.



El visto bueno del Ecofin a los planes desencadenaría los primeros desembolsos y en el caso de España el pago ascendería a 9.000 millones de euros. Sin embargo, para que esto sea posible, la normativa que permite a Bruselas emitir deuda debe ser ratificada en los veintisiete parlamentos nacionales.



Esto es un paso "esencial" porque la Comisión Europea no podrá captar en los mercados de deuda el dinero destinado a financiar la recuperación europea. Por el momento, ocho países no han finalizado el procedimiento de ratificación, aunque se espera que tres de ellos lo completen "esta semana".



Los países de la UE que todavía no han ratificado la llamada Decisión de Recursos Propios de la UE son Estonia, Irlanda, Hungría, Países Bajos, Austria, Polonia, Rumanía y Finlandia.