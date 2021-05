09/04/2021 Teresa Campos saca la cara por Fidel Albiac: "Es una gran persona y muy amigo mío". MADRID, 10 (CHANCE) Este fin de semana José Ortega Cano rompía su silencio por primera vez desde que comenzó a emitirse la docuserie de Rocío Carrasco, asegurando en 'Viva la vida' que su relación con ella cambió a raíz de que Fidel Albiac entrase en su vida. Algo que no quiso explicar con detalle, asegurando que hablará cuando se acabe el documental y dejando claro que si se había acercado a Antonio David Flores fue solo para poder ver a sus hijos, Rocío y David, a los que quiere como si fuesen sus nietos. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Este fin de semana José Ortega Cano rompía su silencio por primera vez desde que comenzó a emitirse la docuserie de Rocío Carrasco, asegurando en 'Viva la vida' que su relación con ella cambió a raíz de que Fidel Albiac entrase en su vida. Algo que no quiso explicar con detalle, asegurando que hablará cuando se acabe el documental y dejando claro que si se había acercado a Antonio David Flores fue solo para poder ver a sus hijos, Rocío y David, a los que quiere como si fuesen sus nietos.



Hemos preguntado a María Teresa Campos, una segunda madre para Rocío Carrasco, qué le parecen estas palabras de Ortega Cano sobre Fidel Albiac y, una vez más, la veterana comunicadora ha salido en defensa del sevillano, confesando que es "muy amigo mío y una gran persona" y demostrando que tanto ella como sus hijas, Terelu y Carmen Borrego, son las principales valedoras del amor y principal apoyo de Rociíto.



Muy seria, y a pesar de que hace 10 días anunció que iba a hablar sobre el desgarrador testimonio de la hija de Rocío Jurado, ese momento no ha llegado, Teresa continúa guardando silencio y avisa que "no voy a hablar ni de ese tema ni de ninguno. Puedes seguir media hora hablando".