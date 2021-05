Simeone pierde a Lemar ante la Real

El jugador del Atlético de Madrid Thomas Lemar dispara a puerta ante la defensa de Oscar Mingueza, del FC Barcelona, durante el partido de Liga que ambos equipos disputaron en el Camp Nou de Barcelona. EFE/Enric Fontcuberta

Majadahonda (Madrid), 10 may (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, perderá a Thomas Lemar por "una lesión miotendinosa en el muslo izquierdo" para el partido de este miércoles contra la Real Sociedad en el Wanda Metropolitano, en el que también está pendiente de la evolución de José María Giménez.

"Tras realizarle pruebas al futbolista francés, el diagnóstico indica que sufre una lesión miotendinosa en el muslo izquierdo y queda pendiente de evolución", aseguró este lunes el club en el parte médico, en el que no especifica ni grado de la dolencia ni periodo de recuperación, aunque, como poco, no jugará ni ante la Real, este miércoles, ni ante el Osasuna, el próximo domingo.

Lemar, que se retiró lesionado en el minuto 12 del partido del pasado sábado frente al Barcelona en el Camp Nou, es un titular habitual en el once tipo que maneja el técnico argentino durante los últimos meses, con lo que supone un contratiempo para Simeone que puede solventar con Saúl Ñíguez, Joao Félix o Geoffrey Kondogbia.

El internacional francés fue una de las tres ausencias de este lunes en el regreso a los entrenamientos del líder de la tabla, con dos puntos de ventaja sobre el Real Madrid y el Barcelona a falta de tres jornadas, tras el 0-0 en el Camp Nou y con la vista ya en la Real Sociedad, con la duda de nuevo de Giménez por unas molestias.

Aunque el central uruguayo, que terminó el duelo de hace una semana ante el Elche con esa dolencia, entró en la convocatoria frente al Barcelona, no jugó ningún minuto, cuando en condiciones normales es titular indiscutible si está al cien por cien, y este lunes tuvo trabajo alternativo, al igual que Sime Vrsaljko, a dos días de recibir a la Real Sociedad en el Wanda Metropolitano.