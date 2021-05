Sexto lugar para Mireia Hernández en las preliminares de solo libre

EFE/EPA/Tamas Kovacs

Madrid, 10 may (EFE).- Mireia Hernández, del CN Granollers, ha ocupado la sexta posición en la ronda preliminar del ejercicio libre de solo en los Campeonatos de Europa de natación artística que se disputan en Budapest.

La nadadora de 19 años, debutante en la selección española absoluta, obtuvo 85,9000 puntos con un ejercicio acompañado de la música de 'Total Eclipse of the Heart', de Bonnie Tayler.

En los Campeonatos de Europa Júnior Praga 2019 se colgó una plata en combo y tres bronces en dúo técnico y libre, junto a Irene Jimeno, y en equipo.

La primera plaza provisional en Budapest es para la rusa Varvara Subbotina, campeona del mundo de esta prueba, con 95,6000, seguida de la ucraniana Marta Fiedina, con 92,7667, y de la griega Evangelina Platanioti, con 89,9667.

La final de solo libre se disputará el próximo miércoles.