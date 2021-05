Santos estrena técnico en un duelo crucial ante Boca Juniors

Imagen de archivo de Miguel Ángel Russo, director técnico de Boca Juniors, EFE/ Juan Ignacio Roncoroni POOL/Archivo

Sao Paulo, 10 may (EFE).- El Santos brasileño recibirá este martes al Boca Juniors argentino, en un encuentro crucial en el grupo C de la Copa Libertadores que supondrá el debut de Fernando Diniz como nuevo técnico de un alicaído equipo albinegro.

El subcampeón de la Libertadores de 2020 quiere hacer buena la máxima de "entrenador nuevo, victoria segura", aunque enfrente tendrá a uno de los clubes de fútbol más poderosos del continente.

Santos afronta el duelo contra el cuadro xeneize casi sin margen de error, pues es tercero con tres puntos, frente a los seis de Boca y los nueve del líder Barcelona de Guayaquil, cuando faltan apenas tres partidos para concluir esta fase de grupos.

Aunque el conjunto paulista no ha empezado con buen pie la temporada.

A las primeras de cambio, perdió dos piezas claves, al entrenador argentino Ariel Holan, quien dijo basta con las primeras señales de acoso de la afición local; y a uno de sus futbolistas más talentosos, el venezolano Yeferson Soteldo, ahora en el Toronto FC.

Su desempeño en el Campeonato Paulista ha sido fiel reflejo de su mal momento.

El equipo estuvo a punto de perder la máxima categoría en este torneo que reúne a los mejores equipos del estado de Sao Paulo, un batacazo que hubiera sido inédito en sus más de cien años de historia y que evitó al ganar el domingo al modesto Sao Bento (2-0).

Para ese partido no jugó Marinho por unas molestias musculares en es el muslo izquierdo que también le convierten en duda para el martes.

Por su parte, Boca Juniors viene de encajar una derrota en última jornada de la Copa de la Liga Profesional de fútbol de Argentina (1-0) ante Patronato, aunque los de Miguel Angel Russo ya estaban clasificados para los cuartos de final del certamen.

De hecho, el técnico optó por dar minutos a los menos habituales, en la que fue la primera victoria de la historia de Patronato ante el Xeneize.

Aun así, Russo sigue sin poder contar con el plantel al completo. El portero Esteban Andrada, positivo en coronavirus, continúa en Ecuador sin saber cuándo podrá regresar a Argentina debido a las restricciones vigentes por la pandemia.

El defensa central Carlos Zambrano sufre una distensión muscular, mientras que el mediapunta Mauro Zárate todavía no se ha recuperado de un desgarro en el gemelo.

Tampoco estará el creativo colombiano Edwin Cardona, al que, después de haberse curado del coronavirus, le están realizando nuevas pruebas después de diagnosticarle una miocarditis.

El preparador argentino sí tendrá a su disposición al también colombiano Frank Fabra, una vez cumplidos los tres partidos de sanción que la Conmebol le impuso por su expulsión en las semifinales de la pasada edición de la Libertadores, donde cayó eliminado precisamente ante el Santos.

-Alineaciones probables.

.Santos: João Paulo; Pará, Kaiky, Luan Peres, Felipe Jonatan; Vinicius Balieiro (o Alison), Jean Mota, Gabriel Pirani; Ângelo (o Marinho), Kaio Jorge y Lucas Braga.

Entrenador: Fernando Diniz.

.Boca Juniors: Agustín Rossi; Julio Buffarini, Lisandro López, Carlos Izquierdoz, Emmanuel Mas; Cristian Medina, Alan Varela, Agustín Almendra; Christian Pavón, Sebastián Villa y Carlos Tévez.

Entrenador: Miguel Angel Russo.

.Árbitro: El uruguayo Christian Ferreyra, auxiliado por sus compatriotas Carlos Barreiro y Martín Soppi.

Estadio: Vila Belmiro, en la ciudad de Santos.

Horario: 19.15 hora local (22.15 GMT).