Sandra Pica revela desde Honduras cuales son sus intenciones con Tom Brusse

MADRID, 10 (CHANCE)



Sandra Pica viaja hasta Honduras para aclarar cuál es su sitaución con Tom Brusse en estos momentos. Con sus sentimientos muy claros hacia el concursante de 'Supervivientes', Sandra le revela a Jorge Javier que está dispuesta a poner punto y final a su relación: "En este tiempo desde que se fue me he valorado muuchísimo, me he querido como nunca, yo le quiero pero hay que tomar decisiones y a veces hay que dejar ir".En medio de rumores de una posible nueva ilusión en su vida e incluso de supuestas infidelidades, Sandra sentencia: "Yo tengo una nueva ilusión, yo misma, lo que estoy disfrutando de mí misma". Cansada de todo lo que ha vivido y ha sufrido al lado de Tom, Sandra asegura que en este tiempo se está valorando más que nunca: "Me he dado cuenta de que he empezado a disfrutar, a vivir sin pensar, disfrutar de mí misma que es lo que tngo que hacer con mi edad, mi felicidad está en mi mano. Me da pena por él pero he sufrido y la felicidad que tengo ahora es a consecuencia de lo mal que lo he pasado".Cuando Jorge Javier le pregunta por los rumores de una posible relación con Julen, Sandra explica: "Julen es muy buen amigo mío, si hubiera pasado algo lo contaría, sin singún problema, pero no es el caso. Yo tengo la tranquildliad de poder mirar a Tom a los ojos y decirle, Tom no te he sido infiel".