Rusia tiene ‘cierta responsabilidad’ en ataque a ducto: Biden

(Bloomberg) -- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que Rusia tiene “cierta responsabilidad” en relación al ataque de ransomware que paralizó la operación del oleoducto de Colonial, y que buscaría cooperación global para combatir ataques de este tipo.

Biden no culpó directamente al Kremlin del ataque del viernes, sin embargo, dijo que “hay evidencia” de que los piratas informáticos o el software que utilizaron están “en Rusia”.

“Ellos tienen cierta responsabilidad en relación a esto”, dijo este lunes a los periodistas en la Casa Blanca, después de anunciar que su Administración llevará a cabo “un esfuerzo global contra ataques de ransomware”.

“Hemos puesto en marcha algunos programas con el FBI y el Departamento de Justicia para interrumpir y enjuiciar a los criminales de ransomware”, señaló.

Anteriormente, la asesora adjunta de seguridad nacional para tecnologías emergentes y cibernéticas, Anne Neuberger, dijo que el Gobierno estaba “activamente comprometido” con Colonial, pero que hasta ahora, la empresa no había solicitado ayuda federal para lidiar con el problema.

“Delincuentes transnacionales suelen ser los perpetradores de estos delitos y, a menudo, hacen uso de infraestructura global y redes globales de lavado de dinero”, señaló, describiendo la necesidad de una campaña internacional para combatir el ransomware.

“Para combatir la explotación de monedas virtuales que se utilizan a menudo para pagos y ransomware, el Tesoro de Estados Unidos también ha estado liderando esfuerzos internacionales, incluyendo el impulso del desarrollo y la adopción de estándares de activos virtuales”, añadió.

Sin embargo, sostuvo que Estados Unidos no tiene ningún consejo específico para las víctimas de este tipo de ataques, que se conocen como “ransomware” porque los piratas informáticos suelen pedir dinero a cambio de restaurar el control de los sistemas de las empresas.

“Reconocemos que las víctimas de ataques cibernéticos a menudo enfrentan una situación muy difícil, y tienen que simplemente sopesar el costo-beneficio cuando no tienen otra opción con respecto al pago de un rescate”, dijo.

Cuando se le preguntó si los piratas informáticos están conectados a un Gobierno extranjero, Neuberger dijo que “en este momento” se les considera “un actor criminal”.

“Nuestra comunidad de inteligencia está buscando vínculos con actores del cualquier estado-nación”, dijo.

El oleoducto Colonial no ha sufrido daños y volverá a estar en línea “relativamente rápido”, dijo a los periodistas la asesora adjunta de Seguridad Nacional Elizabeth Sherwood-Randall en una reunión informativa con Neuberger, y agregó: “En este momento, no hay escasez de suministro”.

Este lunes, el gasoducto se mantuvo inactivo por tercer día consecutivo, a medida que los proveedores de combustible se preocupan cada vez más por la posibilidad de escasez de gasolina y diésel en la costa este de Estados Unidos. El domingo, Colonial Pipeline dijo que continuaba trabajando en un plan para reiniciar el oleoducto de combustible más grande del país y que lo haría una vez que sea “seguro y en total cumplimiento con la aprobación de todas las regulaciones federales”.

Nota Original:Biden Says Russia Has ‘Some Responsibility’ in Colonial Attack

