Portaltic.-EEUU analiza las redes sociales para anticipar amenazas terroristas con un nuevo sistema

MADRID, 10 (Portaltic/EP)



El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha comenzado a analizar los contenidos públicos de las redes sociales como parte de un sistema de alerta que tiene como objetivo prevenir amenazas terroristas antes de que se produzcan.



La nueva tecnología de Estados Unidos está destinada a evitar casos de terrorismo locales como el asalto al Capitolio que tuvo lugar el 6 de enero por parte de seguidores del presidente saliente Donald Trump cuando el Senado ratificaba al presidente electo Joe Biden, que causó cinco muertes.



Según han informado fuentes del Departamento a la cadena NBC News, el sistema no se usará para identificar a personas, sino para prevenir potenciales amenazas de seguridad en comentarios en las redes sociales.



Por el momento, la autoridades de Estados Unidos están utilizando a personas para el proceso de revisión, y no a algoritmos automáticos, y han contactado con las redes sociales y a organizaciones no gubernamentales para conseguir el acceso a datos públicos de las plataformas.



El Departamento de Seguridad Nacional no ha detallado cómo funciona exactamente el sistema, pero sí que sus trabajos "se llevan a cabo en coordinación con expertos de privacidad, derechos civiles y libertades y siguiendo la ley", según ha defendido la portavoz de la institución, Sarah Peck, en declaraciones a NBC News.