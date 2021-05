Pezzolano asegura que Pachuca se concentrará en su juego, no en el de América

El técnico Paulo Pezzolano de Pachuca durante el encuentro entre Tuzos del Pachuca y Chivas del Guadalajara en un partido correspondiente al repechaje del torneo Guardianes 2021 del fútbol mexicano, en el Estadio Hidalgo de la Ciudad de Pachuca (México). EFE/David Martinez Pelcastre

Pachuca (México), 10 may (EFE).- El uruguayo Paulo Pezzolano, entrenador de los Tuzos de Pachuca del fútbol mexicano, aseguró que su equipo se concentrará en su juego y no en el del América, al que enfrentarán en los cuartos de finales del torneo Clausura.

"Nuestros partidos dependen de nosotros, no del rival. Lo único que pido es hacer lo nuestro, ser un equipo vertical, tratar de no recibir gol de local y buscar el partido de visita; que dependa de nosotros, no del América", señaló en una rueda de prensa.

Con un par de goles del colombiano Óscar Murillo y otros dos de Roberto de la Rosa, los Tuzos de Pezzolano derrotaron por 4-2 a las Chivas de Guadalajara en la repesca del Clausura y aseguraron el boleto a la fase de los ocho mejores en la que enfrentarán al América del entrenador argentino Santiago Solari.

Pezzolano dijo que ahora toca descansar, alimentarse bien y preparar el encuentro ante las Águilas, segundas de la clasificación.

"Los favoritos son ellos, un cuadro grande, un cuadro que invierte; nosotros vamos a seguir con nuestras armas, nuestras herramientas y con la historia de Pachuca", agregó.

Los Tuzos estaban en el último lugar a la mitad del campeonato y resurgieron con un buen fútbol, el que tratarán de demostrar en la fase decisiva del campeonato.

"Nunca dudé del plantel; dije que Pachuca iba a estar en liguilla, nadie lo creyó, pero se trabajó mucho y había confianza en el plantel, en el proyecto", señaló.

Según el entrenador, sus jugadores deberán permanecer tranquilos, con la idea de mantenerse enchufados y tácticamente correctos, con lo cual serán un contrario difícil para cualquiera.

"Necesitamos mucha tranquilidad, tenemos que seguir con convicción de que somos duros contra cualquier rival", concluyó.

Además del América-Pachuca, los cuartos de finales del Clausura se jugarán con los duelos Cruz Azul-Toluca, Puebla-Atlas y Monterrey-Santos Laguna.