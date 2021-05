Perú y Nicaragua inician negociaciones para la firma de un acuerdo comercial

Entre los principales productos exportados por Perú a Nicaragua fueron las galletas, explosivos, productos farmacéuticos, de la industria panadera, uvas y manufacturas plásticas. EFE/Eduardo Cavero/Archivo

Lima, 10 may (EFE).- Los Gobiernos de Perú y Nicaragua comenzaron este lunes las negociaciones para la firma de un tratado de libre comercio (TLC) bilateral, informó la ministra peruana de Comercio Exterior y Turismo, Claudia Cornejo.

Durante la primera ronda de las negociaciones, que se celebrarán de manera virtual hasta el próximo 18 de mayo, se trabajarán catorce mesas que comprenderán, entre otros temas, el acceso a mercados, reglas de origen, medidas sanitarias, servicios, movimiento de personas, comercio electrónico, inversión y cooperación.

Las reuniones son lideradas por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) y en ellas participan funcionarios peruanos de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y de ministerios como Producción, Desarrollo Agrario y Riego, Economía y Finanzas, Educación y Relaciones Exteriores, además de representantes de organismos financieros y supervisores del Estado.

ACUERDOS DE VITAL IMPORTANCIA

Al respecto, la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Claudia Cornejo, remarcó que "en esta coyuntura, es de vital importancia buscar nuevos mercados que permitan incrementar" los flujos comerciales de bienes, servicios e inversiones.

"Los mercados latinoamericanos son una plataforma importante para que las pymes peruanas puedan internacionalizarse, y este acuerdo permitirá consolidar la presencia de la oferta peruana en los países centroamericanos", acotó.

Cornejo agregó que, por ese motivo, el equipo negociador "está trabajando arduamente para lograr avances importantes en esta primera ronda de negociaciones con Nicaragua".

"Estamos seguros de que este nuevo acuerdo permitirá dinamizar la actividad exportadora, tan necesaria para la reactivación económica de nuestro país", concluyó.

SUPERÁVIT COMERCIAL PARA PERÚ

Perú registra un superávit en la balanza comercial con Nicaragua, que es liderada por exportaciones no tradicionales de productos agropecuarios, químicos, metal mecánicos y siderúrgicos-metalúrgicos.

El Mincetur detalló que el comercio bilateral ascendió en 2020 a 32 millones de dólares y las exportaciones no tradicionales peruanas representaron un 94 % del total.

Entre los principales productos exportados por Perú a Nicaragua fueron las galletas, explosivos, productos farmacéuticos, de la industria panadera, uvas y manufacturas plásticas.