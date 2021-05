O.Próximo.- Lanzados siete cohetes desde Gaza con dirección Jerusalén

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



El Ejército israelí ha informado del lanzamiento de hasta siete proyectiles desde la Franja de Gaza con dirección a Jerusalén, lo que ha propiciado la activación de las alarmas antiaéreas de la ciudad y de la vecina Beit Shemesh.



"ALERTA ROJA. Sirenas activadas en Jerusalén y Beit Shemesh", ha publicado el Ejército israelí en su cuenta en Twitter.



Según el diario 'The Times of Israel', han sido siete los cohetes lanzados desde la Franja de Gaza y uno de ellos habría sido interceptado por las defensas antiaéreas. El resto ha caído en zonas abiertas y por el momento no hay información sobre personas heridas.



Este lanzamiento se produce después de las advertencias del grupo palestino Hamás, que controla la Franja de Gaza, que ha amenazado a Israel por la represión de las protestas de los palestinos en Jerusalén Este.