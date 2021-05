O.Próximo.- EEUU bloquea un texto de condena de la violencia en Jerusalén en la ONU

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



La diplomacia estadounidense ha bloqueado una declaración del Consejo de Seguridad sobre la situación en Jerusalén durante la reunión de emergencia celebrada este lunes en la sede de la ONU en Nueva York, según han revelado fuentes citadas por 'The Times of Israel'.



La delegación noruega presentó un texto conjunto condenando todo tipo de violencia y pidiendo a las partes el restablecimiento de la calma.



El texto fue modificado para mencionar el lanzamiento de cohetes y artefactos incendiarios contra territorio israelí y obtuvo el apoyo de 14 de los 15 miembros del Consejo de Seguridad. Esatdos Unidos pidió más tiempo y finalmente no ha apoyado la iniciativa.



Mientras, el Departamento de Estado norteamericano ha condenado el lanzamiento de cohetes desde la Franja de Gaza contra territorio israelí una "escalada inaceptable" de la violencia.



El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price ha condenado "en los términos más contundentes" los proyectiles lanzados por las milicias palestinas y ha defendido el "legítimo derecho de Isarel a defenderse y a defender a su gente y su territorio".



Price no ha mencionado los bombardeos israelíes de represalia sobre Gaza que se han cobrado la vida de nueve personas, incluidos tres menores de edad.



Además, Price ha revelado "múltilpes iniciativas" tanto con Israel como con los palestinos para conseguir una reducción de la violencia y ha recordado el apoyo de Washington a una solución negociada de dos estados.