ONU-DH expresa solidaridad con madres de 87.000 desaparecidos en México

El representante adjunto del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, Guillermo Fernández-Maldonado. EFE/LEONARDO MUÑOZ/Archivo

Ciudad de México, 10 may (EFE).- La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) en México expresó este lunes su solidaridad con las madres de los cerca de 87.000 desaparecidos en el país.

En el Día de las Madres, Guillermo Fernández-Maldonado, representante de la ONU-DH en México, dijo que esta conmemoración está marcada "por la dolorosa ausencia de sus hijos e hijas, víctimas de desaparición forzada o desaparición por particulares".

Por ello, continuó en el comunicado, "recordamos la importancia de garantizar los derechos a la verdad, la justicia y reparación".

"También hacemos un especial reconocimiento a las madres de las personas desaparecidas por su lucha diaria no solo para encontrar a sus seres queridos sino también para impulsar mejores instituciones, legislación y políticas públicas, como por ejemplo el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense", agregó el representante de la ONU.

El artículo 24 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas recuerda que el Estado debe adoptar todas las medidas apropiadas para la búsqueda, localización y liberación de las personas desaparecidas y, en caso de fallecimiento, para la búsqueda, el respeto y la restitución de sus restos, indicó el boletín.

"Hoy reiteramos a las madres que buscan a sus hijos, a las hijas y los hijos que buscan a sus madres desaparecidas, que la ONU-DH seguirá caminando con ustedes y también apoyando técnicamente al Estado en sus esfuerzos para garantizar los derechos de las víctimas de las desapariciones y sus familias", concluyó Fernández-Maldonado.

México registra al momento más de 87.700 personas desaparecidas y no localizadas, la mayor parte de ellas, unas 85.000, de 2006 a la fecha.

El presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a que la atención de los familiares de desaparecidos sería una de las principales causas de su Gobierno y creó, entre otras medidas, la Comisión Nacional de Búsqueda.