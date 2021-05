Nokia será uno de los proveedores de 5G en Chile con Movistar

La red operará en el espectro ganado por Movistar en la licitación del 5G en Chile, y a través del portafolio AirScale Radio Aces de Nokia ofrecerá latencia ultrabaja, gran conectividad y mayor capacidad. EFE/Étienne Laurent/Archivo

Santiago de Chile, 10 may (EFE).- La finlandesa Nokia anunció este lunes que fue elegida por Movistar Chile para proveer la tecnología necesaria en la implementación de la red 5G dentro del país, equipamiento de alta velocidad que permitirá interconectar las antenas móviles instaladas en distintas ciudades.

La empresa Movistar, en el marco de sus objetivos de crecimiento y modernización, contactó a Nokia para satisfacer la demandas de ciertos niveles de velocidad y servicios de última generación a consumidores y varias compañías.

"Creemos que el 5G traerá un enorme potencial al país, tanto para las personas como para los sectores productivos", señaló el director de tecnología de Movistar Chile, Antonio Bueno, a través de un comunicado.

"Desde nuestra compañía, y junto a 'partners' como Nokia, seguiremos acelerando los desarrollos e innovaciones que Chile necesita, sumando también a universidades, startups, emprendedores, y otros actores de la economía", agregó.

La red operará en el espectro ganado por Movistar en la licitación del 5G en Chile, y a través del portafolio AirScale Radio Aces de Nokia ofrecerá latencia ultrabaja, gran conectividad y mayor capacidad.

En un giro innovador diseñado por Nokia, la tecnología AirScale se enfoca en un paquete de productos preparados para desplegar 5G en todos los dispositivos que pueden considerarse conectados: teléfonos, coches, casas, tabletas, etc.

Con ese horizonte, el portafolio AirScale puede ser actualizado sin problemas desde 4G mediante un software que permite la evolución sin interrupciones hacia las implementaciones de 5G.

Chile es el primer país de Latinoamérica en licitar el 5G, siendo este el primer paso hacia el lanzamiento de una nueva red comercial en el país.

"América Latina tiene una mezcla diversa de mercado emergentes y economías más establecidas, sin embargo, este crisol de potencial comercial y de consumo hasta ahora no ha podido experimentar los beneficios del 5G", declaró el director para América Latina de Nokia, Osvaldi di Campli.

"Chile representa el hambre de crecimiento e innovación de la región, por lo que estamos muy entusiasmados de trabajar con Movistar para su red comercial 5G en este país y así brindar conectividad de siguiente generación a empresas y usuarios finales", apuntó di Campli.