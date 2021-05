Nicaragua.- España cree que no se dan las condiciones para que las elecciones en Nicaragua se celebren con garantías

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



El Gobierno ha reiterado este lunes su preocupación por la situación de los Derechos Humanos en Nicaragua y ha considerado que en las circunstancias actuales y tras los último pasos dados por el Gobierno de Daniel Ortega no cabe esperar que las elecciones del próximo noviembre se celebren con las garantías necesarias.



Así lo ha manifestado la secretaria de Estado de Asuntos Exteriores y para Iberoamérica y el Caribe, Cristina Gallach, durante su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Iberoamericanos del Senado.



"La grave crisis política que estalló hace ya más de tres años sigue teniendo preocupantes consecuencias en materia de Derechos Humanos", ha reconocido Gallach, reiterando la condena que ha venido expresando el Gobierno en este tiempo a raíz de la firme represión con la que el Gobierno de Ortega respondió a las protestas en su contra que arrancaron en abril de 2018.



Esta preocupación, ha reconocido la 'número dos' de Exteriores, ha aumentado ante el anuncio la semana pasada de la convocatoria de las elecciones para el próximo 7 de noviembre dada "la necesidad de que los comicios se produzcan en las condiciones y con las garantías adecuadas, algo que no está asegurado en estos momentos".



Tras recordar que en marzo España patrocinó una resolución en el Consejo de Derechos Humanos en la que se condenó "sin paliativos" la represión ejercida por las autoridades nicaragüenses, Gallach ha recalcado que el Gobierno mantiene su compromiso con "la búsqueda de una solución a la crisis nicaragüense y mantendrá su compromiso humanitario, evitando que este drama pierda visibilidad internacional y sea objeto de permanente atención por parte de la UE".



Asimismo, la secretaria de Estado ha indicado que el Gobierno seguirá trabajando con la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y con los diferentes mecanismos multilaterales y regionales "para promover la promoción y protección de los Derechos Humanos" en Nicaragua con la vista puesta en "la trascendental cita electoral de noviembre, adoptando todas las medidas a nuestro alcance y que resulten necesarias.



También desde los grupos parlamentarios se ha expresado preocupación por la situación en el país centroamericano. Así el portavoz del grupo mixto y senador de UPN, Alberto Catalán, ha coincidido con Gallach en que "las próximas elecciones van a estar condicionadas por la represión, el hostigamiento y la persecución" y de seguir la situación como hasta ahora "no serán ni libres ni democráticas".



El portavoz del PP, Gonzalo Robles, también ha reconocido que en el contexto actual es "prácticamente imposible" que se celebren elecciones democráticas en un país en el que ha recordado que hay un centenar de presos políticos. Por ello, ha pedido al Gobierno que siga presionando y que "no baje la guardia" ante lo que está ocurriendo en Nicaragua.