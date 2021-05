New Orleans Pelicans se lleva la victoria frente a Charlotte Hornets por 110-112

New Orleans Pelicans logró ganar como visitante a Charlotte Hornets por 110-112 en una nueva jornada de la NBA. Anteriormente, los jugadores de Charlotte Hornets vencieron en casa contra Orlando Magic por 122-112. Por su parte, los de New Orleans Pelicans perdieron fuera de casa con Philadelphia 76ers por 109-107. Por ahora New Orleans Pelicans se quedaría fuera de los puestos de Play-off con 31 victorias en 68 partidos jugados, mientras que Charlotte Hornets, tras el partido, se quedaría por el momento fuera de los puestos de Play-off con 33 partidos ganados de 68 disputados.

El primer cuarto estuvo marcado por el liderazgo de New Orleans Pelicans, de hecho, el equipo consiguió un parcial durante este cuarto de 12-2 y tuvo una diferencia máxima de 10 puntos (5-15) hasta finalizar con un resultado de 25-34. Después, en el segundo cuarto hubo alternancias en el electrónico hasta que acabó con un resultado parcial de 42-23. Tras esto, los jugadores llegaron al descanso con un 67-57 en el marcador.

Durante el tercer cuarto los jugadores de New Orleans Pelicans reducían distancias en el luminoso, de hecho, consiguieron un parcial en este cuarto de 12-2 hasta que finalizó con un resultado parcial de 29-32 y 96-89 de total. Por último, en el transcurso del último cuarto también hubo varios cambios de líder en el marcador y el cuarto concluyó con un resultado parcial de 14-23. Finalmente, el choque acabó con un resultado final de 110-112 para los visitantes.

El triunfo de New Orleans Pelicans se debió en parte gracias a los 24 puntos, 11 asistencias y cuatro rebotes de Eric Bledsoe y los 18 puntos y ocho rebotes de Jaxson Hayes. Los 43 puntos, cuatro asistencias y cinco rebotes de Terry Rozier y los 22 puntos, cinco asistencias y cuatro rebotes de Lamelo Ball no fueron suficientes para que Charlotte Hornets pudiese ganar el partido.

En el siguiente partido de la competición Charlotte Hornets se enfrentará a Denver Nuggets en el Spectrum Center, mientras que el próximo contrincante de New Orleans Pelicans será Memphis Grizzlies, con el que se medirá en el Fedexforum.