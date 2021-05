NBC no transmitirá los Globos de Oro de 2022 tras las críticas a la organización

Los Ángeles (EE.UU.), 10 may (EFE).- La cadena de televisión NBC no retransmitirá los Globos de Oro el próximo año después de que grandes compañías de Hollywood anunciaran un boicot a sus organizadores por la falta de diversidad entre las filas de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA, en inglés) y denuncias sobre malas prácticas

"Seguimos creyendo que la HFPA está comprometida con una reforma significativa. Sin embargo, un cambio de esta magnitud requiere tiempo y trabajo, y creemos firmemente que la HFPA necesita tiempo para hacerlo bien. Como tal, NBC no transmitirá los Globos de Oro 2022", explicó el canal en un comunicado.

"Suponiendo que la organización ejecute su plan, tenemos la esperanza de estar en condiciones de emitir la gala en 2023", añadió.

La NBC responde así al boicot anunciado por más de un centenar de empresas relacionadas con el mundo del cine.

Warner Bros. fue el último estudio que se sumó a un listado que incluye a otro gigante de la industria como Netflix y más de 100 firmas de publicidad.

La asociación había recibido denuncias de prácticas monopolísticas para que sus miembros, entre los cuales hay personas que ni siquiera trabajan en medios de comunicación, se aprovecharan de viajes y otras oportunidades promocionales ofrecidas por los estudios de Hollywood.

Un día antes de la gala de los Globos de Oro de este año, realizada el pasado 28 de febrero, la agrupación Time's Up, que en otras ocasiones ha denunciado discriminación y abusos en el mundo del cine, lamentó la falta de diversidad de la organización.

La carta contó con el aval de pesos pesados de Hollywood como J.J. Abrams ("Star Wars"), Amy Schumer y Kerry Washington.

Además, el diario Los Angeles Times publicó una investigación que desprestigiaba al grupo encargado de votar los premios desde 1943, cuya estructura y funcionamiento ha ido degradándose hasta convertirse en una de las instituciones más criticadas de la industria audiovisual.

En una votación que solo fue rechazada por 3 de sus 86 miembros, la HFPA se comprometió la semana pasada a incorporar a 20 nuevos integrantes en 2021, con "especial atención a personas de raza negra", ya que actualmente no hay ninguna en sus filas.

Además, la HFPA dejará de ser una organización hermética que no admite a nuevos miembros desde hace años y tratará de aumentar el número de afiliados en un 50 % en los próximos 18 meses.