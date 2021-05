Nacional y Peñarol postergan sus partidos del comienzo del Apertura uruguayo

Fotografía de archivo de Joaquín Piquerez de Peñarol. EFE/Federico Anfitti/Archivo

Montevideo, 10 may (EFE).- El Nacional y el Peñarol decidieron postergar sus encuentros de la primera jornada del Torneo Apertura uruguayo ante el Cerro Largo y el Plaza Colonia, respectivamente, debido a que ambos tendrán duelos claves en los torneos internacionales.

El Nacional tendrá dos semanas en las que su futuro se verá definido debido a que se ubica en la última posición del grupo F con solo 1 punto y, si no suma alguna unidad ante el colombiano Atlético Nacional este miércoles y ante el chileno Universidad Católica la próxima semana, quedará fuera de la competición.

El mal resultado deportivo internacional, sumado a que el choque ante los chilenos de la última jornada tuvo un mal rendimiento del conjunto uruguayo, llevó a que los directivos optaran por pedir la postergación del duelo de la primera jornada del Apertura.

El caso del Peñarol es diferente ya que pasa por un momento soñado en la Copa Sudamericana, al acumular tres victorias en tres partidos jugados y saber que, si consigue una victoria ante el Corinthians brasileño en el juego de este jueves, estará prácticamente en la próxima etapa de la competencia.

Sin embargo, los directivos no quisieron arriesgar nada y también optaron por la suspensión de su duelo, ya que no quieren desaprovechar la posibilidad de seguir avanzando en un torneo continental, tras quedar fuera de la Copa Libertadores.

El resto de la jornada comenzará este sábado con los juegos del ascendido Villa Española frente al Progreso, el Wanderers contra el Boston River, y el Montevideo City Torque frente al también ascendido Sud América.

El domingo, en tanto, el Rentistas se medirá con el Fénix, el Deportivo Maldonado al Liverpool y el Cerrito jugará con el River Plate.