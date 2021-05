Moon busca reanudar el diálogo con Pionyang en su último año en el poder

EFE/EPA/JEON HEON-KYUN

Seúl, 10 may (EFE).- El presidente surcoreano, Moon Jae-in, se comprometió hoy a reanudar los intercambios con Corea del Norte, estancados desde 2019, en un discurso pronunciado para marcar el que será su último año como jefe de Estado.

"Restableceremos el diálogo entre las dos Coreas y entre EE. UU. y Corea del Norte y encontraremos la manera de avanzar de nuevo hacia la cooperación pacífica coordinando aún más estrechamente nuestras políticas" hacia Pionyang, dijo Moon en su alocución.

"Contemplaré el último año de mi mandato como la última oportunidad para mudar una paz incompleta en una que sea irreversible", dijo el mandatario, que no puede ser reelegido y abandonará el cargo el 9 de mayo de 2022, sobre el diálogo abierto en 2018 con Corea del Norte y que esta estancado desde la cumbre de Hanói.

En esa cita de 2019 Washington consideró insuficiente la oferta de desarme norcoreana y se negó a levantar sanciones.

Para remediar el bloqueo el nuevo Gobierno estadounidense acaba de concluir una revisión de su política con Pionyang que busca ser una tercera vía entre el "todo o nada" del expresidente Donald Trump y la llamada "paciencia estratégica" de la era Obama.

En ese sentido, Moon consideró positiva esa nueva estrategia que busca "la completa desnuclearización de la península coreana a través de la diplomacia con un enfoque flexible, gradual y práctico, y basándose en los cimientos de la declaración de Singapur" firmada por Washington y Pionyang en 2018.

En ese documento, ambas partes se comprometieron a establecer nuevas relaciones y a trabajar en pos de la completa desnuclearización y la paz en la península.

"Aunque aún no se ha revelado al completo la nueva política estadounidense hacia Corea del Norte, se puede decir que está casi en línea con la dirección que busca nuestro Gobierno", explicó Moon en una rueda de prensa posterior a su discurso.

La insistente denuncia de Washington sobre abusos en materia de derechos humanos cometidos por el régimen norcoreano parecen ser el punto de mayor desencuentro con Seúl, donde asesores de Moon han defendido la necesidad de aparcar el asunto hasta restablecer el diálogo y sellar la paz.

El asunto podría tratarse en la cumbre que celebrarán en Washington la semana próxima Moon y el presidente estadounidense, Joe Biden.

Corea del Norte ha cargado de hecho recientemente contra las denuncias sobre abusos de derechos fundamentales por parte de Biden, pero Moon dijo hoy que no considera que la reacción de Pionyang constituya un "rechazo al diálogo" y espera que el régimen "responda positivamente" al nuevo acercamiento de Washington.