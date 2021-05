Mitsotakis recibe a Sánchez para reforzar sus demandas comunes ante la UE

EFE/EPA/LUIS VIEIRA/Archivo

Atenas, 10 may (EFE).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, fue recibido este lunes en Atenas por el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, para mantener una reunión en la que pretenden reforzar su voz común ante la UE en cuestiones como la migración o decisiones relacionadas con la salida de la pandemia.

Mitsotakis saludó a Sánchez a las puertas del Palacio Maximu, sede oficial del Ejecutivo heleno, y ambos posaron brevemente para los informadores gráficos antes de acceder al interior del edificio para su entrevista.

Los dos jefes de Gobierno ya han coincidido en numerosas cumbres, la más reciente la de la UE celebrada en Oporto los pasados 7 y 8 de mayo, pero es la primera vez que se citan en Atenas.

Las relaciones bilaterales forman parte de la agenda del encuentro, así como el análisis de la evolución de la pandemia de coronavirus y el proceso de vacunación en la UE.

En ese contexto hablarán de la propuesta del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de suspender las patentes de las vacunas, que Sánchez considera insuficiente y que, en la misma línea, Europa, en la reciente cumbre social de Oporto, consideró que no soluciona a corto plazo el problema.

También en el ámbito de la lucha contra la pandemia, Sánchez y Mitsotakis reiterarán su pleno apoyo al certificado verde digital que facilitará la movilidad de los ciudadanos en la UE y que es de especial importancia para países que reciben una gran afluencia de turistas, como España y Grecia.

La política migratoria de la UE es otro punto previsto de la reunión, ya que Grecia y España rechazan algunos aspectos del Pacto de Migración y Asilo redactado por la Comisión Europea porque consideran que es poco solidario y no incluye una responsabilidad compartida efectiva entre todos sus miembros.

El encuentro, según el Gobierno español, pretende también lanzar un mensaje unívoco, pese a pertenecer a familias políticas distintas, de que la UE tiene que contar más con el Mediterráneo y reconocer el potencial del sur de Europa.

Después de su reunión, ambos realizarán una declaración sobre el desarrollo de la misma, protagonizarán un almuerzo y participarán después en la jornada inaugural del VI Foro Económico de Delfos. EFE

