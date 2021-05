Ministro peruano anuncia la llegada de 500.000 vacunas de Sinopharm

Vista de una caja de dosis de la vacuna del laboratorio chino Sinopharm. EFE/Georgi Licovski/Archivo

Lima, 9 may (EFE).- El ministro peruano de Salud, Oscar Ugarte, anunció la llegada de 500.000 vacunas del laboratorio chino Sinopharm, a raíz de un nuevo contrato firmado con ese país después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoció su calidad.

Ugarte confirmó que el gobierno de Perú ha firmado "un contrato adicional por 500.000 dosis que debe estar llegando, de repente, la próxima semana, no sólo se ha firmado contrato, ya se pagó y, por lo tanto, van a venir 500.000 y podrían venir otras cantidades".

En una entrevista con el programa dominical Cuarto Poder, Ugarte explicó que después de la aprobación de la OMS a Sinopharm "como una de las vacunas de calidad que avala, eso nos da la información suficiente para cubrir el vacío que había previamente".

Perú extendió a Sinopharm una autorización excepcional para la compra de un millón de dosis, que llegaron en febrero, pero "dentro de poco, vamos a estar en condiciones de (...) poder hacer una importación mayor", añadió.

La compra de dosis de Sinopharm también se entrampó en Perú a raíz del escándalo del uso irregular de una parte de un lote destinado a los ensayos de esa vacuna en el país.

Con esas dosis enviadas a fines del año pasado se vacunaron el expresidente Martín Vizcarra, las exministras Pilar Mazzetti y Elizabeth Astete, así como exfuncionarios de la cancillería y el ministerio de Salud en un escándalo conocido como el 'vacunagate'.

De otro lado, el propio Ugarte recibió este domingo la vacuna contra el covid-19 en Lima, como parte de la programación del plan nacional de vacunación para mayores de 70 años, y pidió a la población confiar en la inmunización para que acudan a vacunarse.

"El primer mensaje que quisiera dar es a aquellas personas que dudan de vacunarse. Yo creo que lo fundamental es confiar en que todas las vacunas que se están utilizando en el Perú - Sinopharm, Pfizer, AstraZeneca - los protegen", declaró Ugarte, de 76 años.

El ministro recibió la primera dosis de Pfizer en el polideportivo del distrito de Surco, uno de los centros de vacunación establecidos en la capital peruana, a donde llegó acompañado por la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez.

Ambos ministros anunciaron que el próximo martes empezará la inmunización de los adultos con síndrome de Down y el miércoles de los pacientes que necesitan hemodiálisis, en forma paralela a la vacunación de mayores de 70 años.

Perú ha adquirido hasta el momento unas 60 millones de vacunas para inmunizar a toda su población adulta hasta fin de año, pero en poco más de dos meses de iniciada la campaña sólo se han colocado dos millones de dosis.