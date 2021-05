Miguel Abellán sale en defensa de Enrique Ponce antes de deshacerse en halagos con Paloma Cuevas

09/05/2021 Miguel Abellán, muy pendiente de su móvil a su llegada a la Plaza de Leganés EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 10 (CHANCE)



Director de asuntos taurinos de la Comunidad de Madrid, Miguel Abellán se ha convertido en un fijo en toda corrida que se precie y, tan amable y simpático como siempre, hemos aprovechado para preguntarle por la polémica protagonizada por Enrique Ponce al torear con botones con la cara de Franco el pasado 2 de mayo en Las Ventas. Algo a lo que el diestro quita impotancia antes de hablar maravillas de Paloma Cuevas, a la que define como una "mujer excepcional".



- CHANCE: a disfrutar de una tarde de toros



- MIGUEL: muy contento que vuelvan los toros a Leganés. Hemos luchado todos para que llegase este día, los amantes de la profesión, los aficionados que han tenido mucha paciencia, la Comunidad de Madrid, que ha hecho un esfuerzo y yo he aportado mi granito de arena



- CH: ¿qué destacaría de Ponce?



- MIGUEL: su longevidad, son 30 años de alternativa. sentimos todos admiración y respeto por él. es incombustible, cada año está mejor, no sabemos cuando va a tocar techo



- CH: ¿qué le parece la polémica de los botones con la cara de Franco?



- MIGUEL: Algo he oído, bueno, cada maestro*.. no hay que sacarlo de contexto, son adornos que forman parte de nuestra historia. Si se le quiere sacar de contexto, es un momento de nuestra historia de España que era Francisco Franco, poco más hay que añadir



- CH: Enrique Ponce ha pedido perdón si ha podido ofender a alguien ¿es necesario pedir perdón?



- MIGUEL: Lo que haga el maestro bien hecho está. No hay que sacarlo de contexto. Franco está enterrado desde hace mucho tiempo y las heridas que se produjeron están más que cicatrizadas, levantar ahora y abrir viejas heridas pues es más de uno que de otros.



- CH: ¿Le ve feliz ahora?



- MIGUEL: Lo que veo fatal es que me trates de usted, es porque me ves muy mayor. Le veo como lo que es, es una persona maravillosa, es u torero grandioso y es una persona generosa a más no poder. Le admiramos y veneramos porque es una persona como he conocido pocas.



- CH: ¿a Paloma cómo la encontráis?



- MIGUEL: Paloma es una mujer excepcional que ha estado muchos años compartiendo vida con otro ser maravilloso. Ahora llevan vidas por separado y le deseo todo lo mejor porque es una mujer excepcional.



- CH: ¿Qué tal ves a Laura matamoros?



- MIGUEL: Bueno, estas cosas de pareja ya sabéis cómo son, lo más oportuno es que hablen ellos. Los que somos amigos seguimos siendo amigos de los dos. Estos son dos tipos excepcionales. Desearles lo mejor en su nueva faceta de sus vidas.



- CH: ¿crees que pueden reconciliarse?



- MIGUEL: Pues no lo sé, ya lo hicieron una vez, por qué no va haber una segunda. Solo podemos estar a su lado