McIlroy gana el Wells Fargo, el primer título en 18 meses; Ancer, segundo

El norirlandés Rory McIlroy posa con el trofeo de campeón del torneo Wells Fargo Championship en Quail Hollow Club de Charlotte, Carolina del Norte (EE.UU.), hoy 9 de mayo de 2021. EFE/Tannen Maury

Charlotte (EE.UU.), 9 may (EFE).- El golfista norirlandés Rory McIlroy recuperó su mejor nivel de juego y con un registro de 68 golpes (-3) concluyó la cuarta ronda del torneo Wells Fargo Championship como nuevo campeón (274,-10) al tener un impacto de ventaja sobre el mexicano Abraham Ancer (275,-9), que acabó segundo.

McIlroy encontró su zona de confort en Quail Hollow Club de Charlotte, donde consiguió el primer título en 18 meses, un trofeo que necesitaba ganar con urgencia.

El nuevo campeón mantuvo el suspenso hasta el final después que en el hoyo 18 hizo dos putts de más 13 metros para cerrarlo con un bogey que le permitió evitar el playoff con Ancer.

Cierto que no acabó de manera brillante el torneo, pero lo importante era terminar 18 meses desde su última victoria en el HSBC Champions en Shanghai, además de encontrar una fuerte apariencia de su juego mientras se prepara para regresar a Kiawah Island para el Campeonato del PGA.

"Nunca es fácil", declaró McIlroy, que se llevó un premio en metálico de 1.458.000 dólares y 500 puntos para la FedEx Cup. "Se sintió como mucho tiempo que no disfrutaba de este momento del triunfo".

McIlroy parecía estar a punto de quedarse sin palabras al ganar el Día de la Madre, pensando en su madre, Rosie, y su esposa Erica. Ella estaba en Quail Hollow Club con su hija, Poppy, y McIlroy los abrazaba antes de firmar su tarjeta.

Ancer corrió tres birdies seguidos y casi cerró con un cuarto, registrando un 66 (-5) para un segundo puesto, el cuarto de su carrera mientras el mexicano busca su primer título del PGA Tour.

McIlroy, que logró la victoria número 19 de su carrera y la tercera en Quail Hollow Club, dijo que el torneo del Wells Fargo era uno de sus favoritos desde que ganó el primer título en la edición del 2010.

"No podía tener mejor escenario para romper la racha perdedora y hacerlo aquí", subrayó McIlroy.

Ancer, que se llevó un premio en metálico de 882.900 dólares, reconoció que había hecho un gran torneo, al ir de menos a más, pero se sentía un poco "frustrado" al quedarse a las puertas del título.

"Tuve un recorrido perfecto, todo me salió bien, y hubiese sido interesante haber llegado al playoff para decidir el título, pero al final el crédito para McIlroy, que al final encontró la manera de no sucumbir en el hoyo 18", comentó Ancer, que se llevó 300 puntos para la clasificación de la FedEx Cup, donde ahora ocupa el decimocuarto puesto, tres por delante de McElroy.

El estadounidense Keith Mitchell, quien comenzó la ronda final con una ventaja de dos golpes y rápidamente la extendió a tres con un hierro 6 desde un bunker de calle en una brisa cada vez más fuerte a tres metros y medio para el birdie, al final su juego corto lo traicionó y tuvo que conformarse con el tercer puesto, que compartió con el noruego Viktor Hovland al acumular (276 golpes, 8).

Junto a Ancer, el argentino Emiliano Grillo fue el segundo mejor clasificado de los cinco jugadores latinoamericanos que llegaron a la competición del fin de semana.

Grillo acabó la cuarta ronda con un registro de 70 golpes (-1) y acumuló 282 (-2) que lo dejaron en el decimocuarto puesto que compartió con otros tres jugadores, que se llevaron un premio en metálico de 143.775 dólares y 54 puntos para la FedEx Cup.

El joven chileno Joaquín Niemann completó la última ronda del torneo con tarjeta firmada de 71 golpes (par) y acabó decimoctavo (283, -1), el mismo registro que lograron otros siete golfistas.

El veterano venezolano Jhonattan Vegas (286, +2) ocupó el puesto 43 y el mexicano Carlos Ortiz (290, +6), el 65.