Los talibanes anuncian un alto el fuego de tres días en Afganistán

La gente asiste al funeral de una de las víctimas de un ataque contra una escuela el 8 de mayo en el oeste de Kabul, Afganistán. Una explosión cerca de una escuela en Dasht-e-Barchi mató al menos 50 personas y dejó más de 100 heridos. EFE/ EPA/HEDAYATULLAH AMID

Kabul, 10 may (EFE).- Los talibanes anunciaron este lunes un alto el fuego de tres días con motivo de la festividad de Eid-ul-Fitr, que marca el fin del mes sagrado de Ramadán, y que se celebrará a mediados de esta semana, una decisión que desde el Gobierno esperan que impulse las estancadas negociaciones de paz intraafganas.

"Se instruye a todos los (combatientes) muyahidines del Emirato Islámico (como se autodenominan los talibanes) a que detengan en todo el país todas las operaciones ofensivas contra el enemigo desde el primer hasta el tercer día de Eid", informó en un comunicado la oficina de prensa de los insurgentes.

Con este anuncio, explicaron, se busca que los combatientes "vuelvan a proporcionar un ambiente de paz y seguridad a nuestros compatriotas durante el Eid-ul-Fitr, para que así puedan celebrar esta feliz ocasión con mayor tranquilidad".

Se espera que el Eid se celebre a mediados de esta semana en Afganistán, y supondrá el cuarto anuncio de alto el fuego en casi dos décadas de conflicto en Afganistán, que llega además en un momento de especial violencia en el país asiático.

Sin embargo, anotaron los talibanes a sus combatientes, "si el enemigo lleva a cabo cualquier asalto o ataque durante estos días, estad preparados para protegeros y defender enérgicamente tanto a vosotros como a vuestro territorio".

A diferencia de otras treguas, los talibanes ordenaron en esta ocasión a sus combatientes que durante el alto el fuego no visiten las áreas controladas por el Gobierno ni permitan la entrada de personal del Gobierno a las áreas controladas por ellos.

EL GOBIERNO CELEBRA EL ANUNCIO

El Gobierno afgano agradeció la decisión de los talibanes, y aseguró que el Ejecutivo "también está preparado y anunciará" pronto un alto el fuego.

"Acogemos con satisfacción el anuncio de alto el fuego durante los días de Eid-ul-Fitr, aunque este anuncio se produzca después de tantas vidas perdidas, pero es un buen paso para salvar las vidas de otras personas de este país", afirmó e Twitter el portavoz del Alto Consejo Nacional para la Reconciliación (HCNR), Faraidoon Khwazoon.

Añadió que espera "que este anuncio se extienda y continúe con una negociación constructiva y significativa", en referencia a las estancadas negociaciones intraafganas de paz en Doha, que no han experimentado avances significativos desde su inicio en septiembre.

El anuncio del breve pero importante alto el fuego se produjo en medio de un aumento significativo de la violencia armada en el país en los últimos diez días, tras el inicio oficial de la última fase de la retirada de las tropas extranjeras el 1 de mayo.

Este proceso tiene previsto completarse antes del próximo 11 de septiembre, coincidiendo con el veinte aniversario de los atentados en Estados Unidos que desencadenaron poco después la ocupación extranjera de Afganistán y la caída del régimen talibán.

Durante los últimos días de enfrentamientos, decenas de miembros de las fuerzas de seguridad y más de 1.300 combatientes talibanes han sufrido bajas, y unas 2.000 familias han tenido que huir de sus hogares por los fuertes combates.