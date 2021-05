López Obrador convierte su rueda de prensa en un concierto a las madres

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, habla durante su rueda de prensa matutina en el Palacio Nacional de Ciudad de México (México). EFE/José Méndez/Archivo

Ciudad de México, 10 may (EFE).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, convirtió su rueda de prensa matutina de este lunes en un concierto por el Día de las Madres porque "las mamás son lo primero", dijo.

El escenario del Salón de Tesorería del Palacio Nacional, donde el presidente ofrece cada día sus llamadas "mañaneras", amaneció cubierto de un gigantesco telón blanco, detrás del cual esperaba la cantante Eugenia León para ofrecer un recital.

"Esta mañanera va a ser especial. No vamos a informar de nada, no vamos a contestar preguntas de ustedes porque las mamás son lo primero", advirtió el presidente a los periodistas.

Antes del concierto, el mandatario envió una "felicitación sincera y cariñosa a todas las madres de México", tanto las que "están con nosotros" como las que "están en el cielo o en el lugar de la felicidad y el amor.

"Queremos ofrecer a todas las mamás un festival en la mañanera. Va a ser un festival para que las mamás se sienten, se acomoden, vean la televisión, el internet o por el medio que sea y que sea inolvidable con Eugenia León", anunció López Obrador.

Acto seguido, el presidente se hizo a un lado y cayó el telón y apareció Eugenia León con una banda de ocho músicos que arrancaron el concierto con las tradicionales "Las mañanitas".

Premiada con el Grammy Latino a la Excelencia Musical, Eugenia León cuenta con una importante trayectoria de más de 35 años y 26 discos grabados y ventas millonarias.

El año pasado, las madres mexicanas pasaron su día en pleno cierre de la economía por la pandemia de covid-19 y con la recomendación de las autoridades de no hacer celebraciones.

Pero este año, el avance de la vacunación en adultos mayores y la baja de contagios inyectaron esperanza al Día de las Madres en México, donde los comerciantes de flores esperan recobrar el 70 % del nivel de ventas que tenían antes de la pandemia.

México es el cuarto país con más muertes por covid-19 con casi 220.000 decesos y más de 2,36 millones de contagios, pero las autoridades afirman que hay 15 semanas consecutivas de reducción tras el pico máximo de enero.

El país ha vacunado a más de 11 millones de adultos mayores de 60 años con al menos una dosis, además de haber iniciado este mes con la inmunización de casi 10 millones de personas de 50 a 59 años.