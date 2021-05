Líder político peruano aludido en amenaza de muerte denuncia a un excandidato

En la imagen, el excandidato a la presidencia de Perú, Rafael López Aliaga. EFE/Sebastian Castañeda/POOL/Archivo

Lima, 10 may (EFE).- El secretario general del partido izquierdista Perú Libre, Vladimir Cerrón, denunció al excandidato presidencial Rafael López Aliaga por instigación, en grado de tentativa, a presuntamente cometer homicidio en su contra y en la de su candidato a la Presidencia de Perú, Pedro Castillo.

De acuerdo a la denuncia presentada por Cerrón ante el Ministerio Público, López Aliaga deberá responder por los delitos de grave perturbación a la tranquilidad pública y por instigación en grado de tentativa, a raíz de unas declaraciones suyas hechas durante una manifestación pública el pasado sábado en Lima.

Castillo disputará la segunda vuelta electoral del próximo 6 de junio con Keiko Fujimori, la candidata de Fuerza Popular a la que apoyan López Aliaga y otros líderes de la derecha conservadora.

En los fundamentos de la denuncia se precisó que López Aliaga y dirigentes de su partido ultraconservador Renovación Popular "han determinado públicamente a un conjunto de personas allegadas, simpatizantes y militantes de su partido a atentar por cuestiones políticas y mezquinas contra la vida de Pedro Castillo y de Vladimir Cerrón".

Respecto al cargo de grave perturbación de la tranquilidad pública o "terrorismo blanco", el denunciante afirma que el líder de Renovación Popular solicitó públicamente a sus militantes acabar con la vida de Castillo y Cerrón, y sostiene que un Gobierno de Castillo creará pobreza.

López Aliaga encabezó el sábado una manifestación en el centro de Lima con varios excandidatos y legisladores electos de Renovación Popular y de otros grupos políticos para expresar su rechazo a la candidatura de Castillo.

Hacia el final del evento, López Aliaga se dirigió a los manifestantes para expresar "¡Viva el Perú!, ¡Viva la democracia!, ¡Muerte al comunismo!, ¡Muerte a Cerrón!, ¡Muerte a Castillo!", tras lo cual recibió los aplausos de los presentes.

Sin embargo, las palabras del excandidato se viralizaron rápidamente en las redes sociales, donde su evento "prodemocracia" generó la indignación de diversos sectores, y horas después aclaró, en su cuenta de Twitter, que se había referido a la "muerte política" de ambos políticos de izquierda.

Cerrón es fundador de Perú Libre y promovió a Castillo como postulante presidencial de su partido, en vista a que él mismo no podía ser candidato porque tenía procesos en curso por corrupción.

Tras el revuelo por las declaraciones de López Aliaga, Castillo rechazó, también en Twitter, "cualquier forma de violencia" y añadió que "necesitamos una democracia que afirme la vida, no una que en su nombre hable de la muerte con el fin de favorecer al clan Fujimori".

Asimismo, el abogado Edison Tito Peralta presentó el domingo otra denuncia contra López Aliaga por los presuntos delitos de amenaza de muerte e incitación al odio contra Castillo y Vladimir Cerrón.