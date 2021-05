Libertad da un paso firme al título y Olimpia se aleja con su peor imagen

En la imagen, un registro de otra celebración de Cristian Báez (i) de Libertad. EFE/Norberto Duarte/Pool/Archivo

Asunción, 9 may (EFE).- Libertad dio este domingo un firme paso hacía el título del torneo Apertura paraguayo, a falta de tres jornadas, al derrotar a 12 de Octubre por 1-3 y sacar ventaja de los tropiezos de Olimpia ante Sol de América (3-3) y Cerro Porteño frente a Nacional (2-2).

Los resultados de la decimoquinta fecha dejaron al Gumarelo con 32 puntos, seguido de Olimpia y de Cerro Porteño, ambos con 27, y Nacional a uno.

Libertad, que jugó en partido simultáneo con Olimpia, se nutrió además de confianza para su cita de la semana entrante en partido de la cuarta jornada de la fase de grupos de la Copa Sudamericana con el Newell's Old Boys argentino.

Olimpia fue la otra cara de la moneda al igualar en casa con uno de los colistas. Dejó una imagen de equipo tocado de cara a su encuentro, este jueves en La Paz, con el Always River, y ya deteriorada tras el varapalo de la semana pasada al caer vapuleado por 6-1 ante el Internacional brasileño.

Libertad levantó su duelo en la segunda parte, luego de que 12 de Octubre se adelantara en el minuto final de la primera, con gol de Junior Maravel.

El del empate en el 48 y con la marca del delantero Bautista Merlini. El golpe definitivo llegó con los goles de Cristian Baéz y Ramón Martínez.

Lo ocurrido en la cancha de Olimpia deja en delicada situación al técnico Sergio Órteman, cuestionado desde la paliza en Brasil.

Y es que el Decano dio una estampa de impotencia ante un Sol de América que está penúltimo y hoy a cargo de Iván Almeida tras la salida de su padre, el veterano Éver Almeida, debido a los malos resultados.

Lo cierto es que el nuevo entrenador hizo un planteamiento valiente que tuvo su primer fruto en el minuto ocho, con gol de Luis Leal, la figura de los visitantes.

Olimpia igualó en el 21 (Walter González) y comenzó una segunda mitad definida a penaltis.

Saúl Salcedo hizo el segundo a pase de Leal, dejando desconcertado a un Olimpia que se quedó con diez tras la expulsión de Jorge Recalde.

El 2-2 se debió a una mano del defensa Pablo Meza que ejecutó Alejandro Silva. Meza volvió a las andadas y tras otra infracción similar dio el gol a Derlis González, que no falló en la pena máxima.

Para redondear la noche de penaltis el pitado a Olimpia por entrada de Luis Cáceres al delantero Iván Cazal, con gol de Diego Valdez y un empate que aleja a Olimpia del título.

Cerro Porteño perdió también una oportunidad de elevarse al empatar en casa ante Nacional.

Los del Barrio Obrero pudieron ampliar la ventaja en la primera parte, zanjada con el 2-0 por Mauro Boselli y Robert Morales.

Sin embargo pagaron cara la siesta de la segunda, con un Nacional que se llevó un punto con las dianas de Carlos Arrúa y Braian Ayala.

Toca seguir luchando a un Ciclón que el miércoles enfrenta al venezolano Deportivo La Guaira en fase de grupos de Libertadores.

En el resto de los partido el Sportivo Luqueño perdió ante Guaraní (1-2), quedando pendiente el Guaireña-River Plate para cerrar la jornada.