Levantan bloqueo y abren corredor humanitario en Cali en día 13 de protestas

Fotografía cedida este lunes por la Presidencia de Colombia donde aparece el mandatario, Iván Duque, durante una reunión con autoridades y manifestantes hoy, en Cali (Colombia). EFE/ Nicolás Galeano /Presidencia de Colombia/

Bogotá, 10 may (EFE).- Los manifestantes y las autoridades locales de Cali llegaron en la madrugada de este lunes a un acuerdo para levantar un bloqueo en la principal entrada a esa ciudad colombiana, mientras que la minga (marcha) indígena anunció la apertura de un corredor humanitario por 24 horas.

En el decimotercer día de protestas, precedido por una jornada en la que supuestos civiles armados dispararon contra la minga e hirieron a 10 guardias indígenas, los diálogos terminaron con la decisión de desbloquear el Paso del Comercio, una carretera que además de ser la principal entrada a la ciudad la conecta con la vecina Palmira, donde está ubicado el aeropuerto internacional.

"Se va a desbloquear el Puente del Comercio y debe ser garantía de la institucionalidad que no exista acción violenta contra estos jóvenes que van a desbloquear, desde ya, el puente", expresó el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, en una declaración esta madrugada junto a un grupo de jóvenes que protestan allí desde hace 13 días.

Las autoridades y los manifestantes firmaron el acuerdo tras unos diálogos que contaron con el apoyo de las embajadas de Alemania, Bélgica, España, Portugal y la Unión Europea, así como de la Misión de la ONU en Colombia.

"Hemos observado la firma del acuerdo de la Alcaldía de Cali y autoridades locales con jóvenes para el desbloqueo del Paso del Comercio. Es importante usar el diálogo para avanzar en la garantía de derechos humanos", expresó la representante en Colombia de la alta comisionada de la ONU para los DD.HH., Juliette de Rivero.

Las movilizaciones en Colombia comenzaron en contra de la ya retirada reforma tributaria del Gobierno pero continúan contra un intento de reformar la salud, contra la brutalidad policial y la compleja situación de inseguridad.

En Cali es donde se han vivido los hechos más violentos, sobre todo entre el 30 de abril y el 3 de mayo, con episodios de brutalidad policial contra los manifestantes que han dejado 35 muertos, según organizaciones sociales.

CORREDOR HUMANITARIO

Por su parte, el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), la principal autoridad de esas comunidades en el suroeste de Colombia, anunció que desde la 01.00 de la madrugada de este lunes (06.00 GMT) se habilitó un "corredor humanitario" para el transporte de alimentos y medicinas en Cali, que vive horas difíciles por el desabastecimiento.

"Se anuncia que se abre ese camino de vida durante 24 horas. Dependiendo del comportamiento, se ampliará y la minga nacional continúa, el paro nacional continúa", expresó el consejero mayor del CRIC, Hermes Pete.

El líder indígena agregó que es necesario que se garantice "la no intervención de la fuerza pública en los puntos donde se encuentran los manifestantes de la minga", especialmente luego de lo vivido en la tarde del domingo.

"Habrá corredor humanitario durante 24 horas. Este es un primer paso para la garantía de derechos de todas las personas. Urgimos a autoridades a privilegiar diálogo con la minga indígena (...) A través del diálogo se deben proteger DD.HH.", afirmó, por su parte, De Rivero.

VISITA DE DUQUE A CALI

El presidente colombiano, Iván Duque, hizo esta madrugada una visita relámpago a Cali, epicentro de las protestas que vive el país desde el 28 de abril, y permaneció allí cuatro horas para encabezar un consejo de seguridad que abordó la situación en esa urbe.

El mandatario pidió de nuevo que se levanten los bloqueos que realizan los manifestantes en varios puntos de la ciudad para "permitir nuevamente el restablecimiento de la cadena de abastecimiento".

"Nuestra responsabilidad no es actuar con brutalidad ni demencialidad, sino actuar en el marco de todas las competencias y estricto apego a la protección de los derechos humanos, para que la ciudad tenga todas las garantías y eviten confrontaciones en los ciudadanos, o lo que es aún peor, que haya ciudadanos que pretendan ejercer control por su mano", alegó el mandatario.