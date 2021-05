Laos registra su primera muerte por covid-19

Imagen de una mujer con mascarilla en Hanoi, Vietnam. EFE/EPA/LUONG THAI LINH/Archivo

Bangkok, 10 may (EFE).- Una mujer de 53 años que trabajaba en un karaoke y padecía de diabetes es la primera víctima mortal de la covid-19 en Laos, que acumula 1.300 contagios, más del 80 por ciento registrados el mes pasado, según informaron las autoridades sanitarias.

El hermético país de unos 7 millones de habitantes era hasta ahora uno de las pocas naciones del mundo que todavía no había computado ningún fallecido durante la pandemia.

Las autoridades sanitarias de Laos anunciaron la muerte el domingo, cuando se registraron 69 nuevos contagios en medio del aumento de infecciones desde la festividad del Año Nuevo tradicional celebrado el mes pasado, informó hoy el medio Vientiane Times.

El subdirector general del Departamento de Cuidados Médicos y Rehabilitación, Bouathep Phoumin, señaló que, a diferencia del año pasado, los infectados ahora por el virus son personas mayores, más vulnerables a la enfermedad.

El mes pasado, las autoridades impusieron restricciones al movimiento interno para frenar el incremento de los contagios en este país que es uno de los menos afectados por la pandemia en el mundo y que mantiene sus fronteras cerradas desde hace más de un año..

Más de 184.000 personas han sido vacunadas contra la covid-19 en en Laos, según datos de Our World in Data, con el objetivo de inocular este año al menos al 20 por ciento de la población, al 50 por ciento en 2022 y al 70 por ciento en 2023.

Hasta el momento, Laos ha recibido un total de 1.234.000 vacunas, incluidas 1,1 millones de la china Sinopharm y 132.000 de la anglo-británica AstraZeneca a través de COVAX, el programa de suministro de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En total, COVAX tiene planeado entregar 480.000 dosis a Laos, dentro de objetivo para abastecer a los países en desarrollo que tienen limitaciones para acceder a las vacunas contra la covid-10. EFE