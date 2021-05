La OMS advierte contra variante india y diplomacia de las vacunas

La OMS dio este lunes cuenta de la "preocupante" amenaza que implica la variante del coronavirus aparecida en India y criticó la diplomacia de las vacunas, en momentos en que varios países aflojan las restricciones.

"Hay información de que el B.1.617 es más contagioso" y que tiene un grado de resistencia a las vacunas, por lo que "lo clasificamos como una variante de preocupación global", dijo Maria Van Kerkhove, gerente técnica de la lucha contra el coronavirus de la Organización Mundial de la Salud, en alusión a la cepa india.

No obstante, aclaró que una vacuna con eficacia reducida no significa que no cumpla una función protectora contra las formas más graves de covid-19 y evite muertes. Asimismo, instó a seguir tomando todas las precauciones para limitar los contagios.

Esta nueva variante podría explicar, al menos en parte, la actual situación en India, donde mueren 4.000 personas al día, con un total de casi 250.000 fallecidos.

El país, el mayor productor mundial de vacunas, hasta ahora ha administrado dos dosis a apenas 2% de su población de más de 1.300 millones.

- Diplomacia de las vacunas -

En tanto, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo que "la única opción (...) para poner fin a esta pandemia es la cooperación", tras ser consultado por la prensa sobre las prácticas de algunos países como China o Rusia que dan acceso a sus vacunas a países que carecen de ellas a cambio de contrapartidas.

"La diplomacia de vacunas no es cooperación, es maniobra geopolítica", afirmó. "No podemos vencer este virus haciéndonos competencia, si competimos por los recursos o por una ventaja geopolítica es el virus el que toma ventaja".

Honduras anunció que El Salvador le ayudará en la compra de vacunas anticovid de China, pues el primero no tiene relaciones diplomáticas con China y en cambio reconoce a Taiwán, considerada una provincia rebelde por Pekín.

Desde su aparición a fines de 2019 en China, el coronavirus deja una estela de más de 158 millones de contagios y casi 3,3 millones de muertos.

No obstante, las campañas de vacunación están cobrando impulso y empiezan a dar señales de eficacia. Varios países están reabriendo sus economías y levantando las restricciones, o se aprestan a ello.

- "Lágrimas de felicidad" -

La ciudadela inca de Machu Picchu, joya del turismo en Perú, anunció que autoriza visitantes hasta completar 40% del aforo permitido antes de la pandemia, en vista del descenso de contagios en el país.

El Reino Unido reabrirá a partir del 17 de mayo restaurantes, museos y cines, así como reuniones familiares acotadas, en tanto autorizará, con "prudencia", los abrazos.

También se podrá viajar al extranjero por turismo, aunque muy pocos destinos estarán exentos de realizar una cuarentena de diez días al retorno.

España levantó el domingo el estado de emergencia sanitaria impuesto en octubre y los habitantes pudieron salir de su región o reunirse en la calle por la noche.

La medida se celebró a medianoche en varias ciudades con gritos, aplausos y música, pero ante casos de irrespeto a las medidas de distanciamiento, las autoridades instaron a la "responsabilidad" y advirtieron que el fin del estado de emergencia no implica el fin de las restricciones.

En Milán, en el norte de Italia, el famoso teatro La Scala reabrió al público este lunes.

"Estoy seguro de que con el regreso de los espectadores a La Scala habrá lágrimas de felicidad", dijo su director, el francés Dominique Meyer.

En tanto, la isla mediterránea de Chipre reabrió sus fronteras a los turistas vacunados de 65 países, mientras que en Grecia todas las escuelas reabrieron tras seis meses de cierre.

Después de largos meses de confinamiento, Irlanda también alivia medidas al permitir los viajes dentro del país y la reapertura de los comercios no esenciales, con cita previa.

En Estados Unidos, donde la vacunación avanza a muy buen ritmo, la capital Washington levantará buena parte de las restricciones el 21 de mayo, cuando los museos, el zoológico, las tiendas, y lugares de culto podrán reabrir sus puertas.

Y a partir del 11 de junio "podremos aumentar la actividad de forma total", señaló la alcaldía de la capital estadounidense, en alusión a bares, clubes nocturnos, grandes lugares de entretenimiento y estadios.

En Nueva York, la gente podrá desde el miércoles inocularse con la vacuna de Johnson & Johnson, de una sola dosis, en seis estaciones de metro asignadas en un plan piloto, dijo el gobernador Andrew Cuomo, quien dijo que lo que se busca es "aumentar la tasa de vacunación".

- Dudas, retrasos y acciones legales -

Por otra parte, la Unión Europea no renovó aún su contrato con AstraZeneca para después de junio, dijo el comisario europeo Thierry Breton, quien no aclaró si ello implicaba que el bloque no usará más ese fármaco.

La vacuna de AstraZeneca sufrió graves retrasos en la entrega que llevaron a la UE a emprender acciones legales contra el laboratorio sueco-británico.

Una misión de la Agencia Europea de Medicamentos viajó a Rusia para inspeccionar los sitios de producción de la vacuna Sputnik V, aún no autorizados en la UE, a pesar de que Hungría ha comenzado a usarla.

En tanto, el laboratorio alemán BioNTech aseguró no es necesario cambiar la fórmula de su vacuna desarrollada con la estadounidense Pfizer ante las variantes del virus.

En Estados Unidos, las autoridades aprobaron esa vacuna para los adolescentes con edades entre 12 y 15 años.

