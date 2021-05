"La Liendra" revoluciona Instagram con estas últimas 5 fotos. ¡Chequéalas aquí!

"La Liendra" (@la_liendraa) realizó en su popular cuenta de Instagram en las últimas horas. Los 5 posteos de historias y fotografías, sumaron más de 941.873 de interacciones entre sus fans.

Los posts más populares:





🇨🇴 EL PUEBLO UNIDO JAMÁS SERÁ VENCIDO💪🏻🇨🇴 ESPEREMOS A VER SI EL GOBIERNO CUMPLE 🇨🇴





Debemos aceptar la realidad del país y unirnos para levantarlos la solución para esta problema es una nueva reforma nacional donde el gobierno también baje sueldos y aporten para el dinero que necesitamos recolectar 🇨🇴🙏🏻





😂 EL ESMAD EL ESMAD MIS OJOS 😂😂





@policiadecolombia





De verdad que atrás de la Liendra hay una persona que no estaba conforme con la situación del país.. pido disculpas por mis malas palabras durante la marcha pero tenía mucha rabia he impotencia de ver lo que estaba pasando me disculpa también. Soy ciudadano y sentí mucha rabia, PUEBLO CUENTAN CÓMO EN LA BUENAS Y EN LAS MALAS, EN LA BUENAS BAILARE Y CANTARE EN LAS MALAS MIS REDES SERÁN DE USTEDES POR SI HAY INJUSTICIA 💪🏻🔥🇨🇴 @daikygamboa GRACIAS POR DSR LA CARA POR EL PAÍS LO QUIERO MUCHO BOBA FIRMES HOY 💪🏻🔥❤️🇨🇴

Maurico Gómez "La Liendra" nació el 17 de junio de 2017 en Colombia. Es una de las figuras más influyentes gracias a sus millones de fans. Es creador de videos de comedia y sátiras.

Es conocido como "La Liendra" en Facebook e Instagram, plataformas en las que concentra millones de seguidores. Su primera publicación en Instagram data del 2015, en la que compartió una Selfie. Mauricio se convirtió en embajador de la marca Supreme y Xhobbies en su país.