La Academia de Medicina de Venezuela pide a EE.UU. donación de vacunas anticovid

Caracas, 10 may (EFE).- La Academia Nacional de Medicina de Venezuela informó este lunes que solicitó al jefe de la diplomacia de Estados Unidos designado para el país, James Story, que la nación caribeña sea tomada en cuenta para una posible donación de vacunas contra la covid-19 a países de América Latina.

A través de un comunicado, la academia dijo que se dirigió a Story el pasado 2 de mayo para solicitarle que Venezuela sea considerada entre los países receptores de donaciones de vacunas anticovid ante la posibilidad de que Estados Unidos conceda fármacos a las naciones más desfavorecidas.

"Cuatro días después se recibió la respuesta del embajador Story indicando que los Estados Unidos valora la integridad y la independencia de la Academia Nacional de Medicina, añadiendo que espera trabajar con todas las partes con ideas afines en la búsqueda de una solución a esta crisis", agrega el texto.

La academia, que expuso la necesidad que tiene el país de vacunas al señalar que no han llegado ni el 10 % de las que se necesitan, recordó que la vacunación es un "clamor" y que para controlar la epidemia en la nación "se necesitaría vacunar, en el menor tiempo posible, un 70% de la población adulta, cerca de 15 millones de personas".

Según señaló, esta misma situación "ha llevado a explorar la posibilidad de la importación privada de vacunas contra la covid-19".

Por ello, reiteró sus buenos oficios "basados en su independencia y neutralidad política" para facilitar "cualquier mecanismo para asegurar la vacunación de los venezolanos".

Venezuela acumuló hasta el domingo 207.870 contagios de covid-19 y 2.291 muertes.

El Ejecutivo prevé lograr la vacunación contra la covid-19 del 70 % de la población este año, aunque de momento no se conocen cifras exactas de cómo avanza el proceso ni del número de vacunas que llegaron al país, ya que los datos facilitados por los distintos funcionarios son contradictorios.