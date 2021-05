Juanpa Zurita arrasa en Instagram con sus últimas 5 fotos

Juanpa Zurita (@juanpazurita) publicó en las últimas horas una serie de publicaciones en las redesque no te puedes perder. Los 5 posteos de historias y fotografías, lograron más de 1.950.638 de interacciones entre sus followers.

Amazing little run away to reconnect with good old friendships and celebrate my 25th birthday. I appreciate them so much. I like to always give some time to build some memories and experiences with those you love. Have balance between working and family/friends. And speaking of work, time to get back to it! Till next time Colombia 🇨🇴🖤





Es oficial! Después de años de espera estamos de regreso con #LuisMiguelLaSerie 🔥! No puedo creer que ya es la premier, swipe para ver la alfombra roja de pandemia 😂 Estoy bien emocionado de que vean lo nuevo que trae Alex esta temporada, escenas fuertes, drama, peleas y no.. no se preocupen. No vuelve a preguntar “Donde esta Mamá?” Nos vemos el domingo en @netflixlat para ver el primer capítulo de @luismiguellaserie 🎶





Bello Sábado Fam 🦦 Debo confesarles que desde el video del Pico de Orizaba estoy muy inspirado. Estoy emocionado de las aventuras que estoy planeando en el año y de las historias que voy a compartir con ustedes. Si hay alguna locura, reto, viaje o expedición que tengan en mente, estamos recibiendo ideas. Los leo 👀⬇️





Portada para el aniversario de @badhombremag 📸 (swipe final para sorpresa) Increíble sesión, distinta y edgy. Hablamos de mi proceso de maduración y crecimiento personal. Carrera actoral, Luis Miguel 2 y más. Rockeando la colección de @mrkimjones de @dior Me encanta poder ser otra persona cuando shooteo editorial. No es el típico Juanpa que vemos todos los días.. y poderme expresar a través de distintas personalidades me parece bien bonito. De alguna forma requiere vulnerabilidad y estar presente. Gracias por ser parte de mi proceso @badhombremag, pueden leer la entrevista que me hizo @yuririasierra en la bio de @juanpa y ver la portada en @badhombremag Pueden ver todo el BTS en mis historias de Instagram. A seguir creciendo.. gracias por su apoyo siempre. De Mexico, pa’ el mundo 🔥 🇲🇽 Pics by @vic_tn





Back to the skies 🦅 Calentando motores para JuanParacaidas temporada 2! A quien les gustaría que lanzara este año? Tagueenlos! Pix del amix @edavidm

Juan Pablo Martínez Zurita-Arellano, mejor conocido como Juanpa Zurita, nació el 29 de marzo de 1996 en la Ciudad de México. Se convirtió en una celebridad del Internet en 2013 a través de los videos de comedia que publicaba en la plataforma Vine. Más tarde, diversificó sus actividades publicando vlogs y vídeos de entretenimiento en la plataforma de YouTube.

En el año 2015, fue elegido por primera vez como «icono del año» por la televisora MTV Latinoamérica, a partir de entonces ha sido una de las figura de la cadena, presentando los premios en el año 2017. En el 2016, Juanpa dio un salto al mundo del modelaje y trabajó para distintas firmas de moda, como Louis Vuitton, Dolce & Gabanna, entre otras. En 2017, Juanpa entró en la lista Forbes 30 menores de 30 y En la actualidad también es conocido por ser actor secundario en cortometrajes y desde 2018, por interpretar un papel de la serie Luis Miguel.