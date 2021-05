Irán.- Borrell, optimista con las conversaciones de Viena para atraer a Estados Unidos al acuerdo nuclear iraní

BRUSELAS, 10 (EUROPA PRESS)



El Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, se ha mostrado "optimista" con la marcha del proceso abierto en Viena en el seno de la comisión conjunta del acuerdo nuclear iraní que busca la vuelta de Estados Unidos al pacto.



"Vayamos paso a paso, soy optimista sobre cómo van las cosas en Viena. Puedo decir que los diálogos son constructivos, pero nada está acordado hasta que todo está acordado", ha indicado Borrell en declaraciones tras el Consejo de Asuntos Exteriores que ha reunido a los ministros europeos del ramo.



"Sigue siendo proceso delicado, pero me atrevo a decir que soy optimista. Hay una ventana abierta que seguirá otro par de semanas y ahora se necesita más trabajo diplomático, por lo que espero que las negociaciones no paren", ha apuntado.



Según ha detallado, el equipo del Servicio Europeo de Acción Exterior, que capitanea su mano derecha, el diplomático español Enrique Mora, seguirá en la capital austriaca otra semana más y el objetivo es poder cerrar un principio de acuerdo próximamente. "No todo se resolverá en dos semanas, hay temas que habrá que solventar más tarde", ha señalado al ser preguntado si el clima de entendimiento con Teherán podría trasladarse a otros ámbitos.



El proceso diplomático en Viena busca, a partir del trabajo de los grupos de expertos, diseñar una coreografía que permita a las partes volver a comprometerse con el acuerdo firmado en 2015 y que es visto como fundamental para la arquitectura de seguridad mundial.