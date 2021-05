Honduras registra 5.665 muertos por covid-19 y 220.185 contagios

Personas son atendidas por una brigada médica para detectar casos de la covid-19 en el municipio de Valle de Ángeles (Honduras). EFE/Gustavo Amador/Archivo

Tegucigalpa, 9 may (EFE).- Los muertos por covid-19 en Honduras ya suman 5.665 y los contagios 220.185 desde 2020, informó este domingo el estatal Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager).

El organismo sanitario confirmó en un comunicado 48 nuevos fallecimientos, con los que la cifra se elevó a 5.665.

Añadió que de 2.800 nuevas pruebas de laboratorio procesadas, 897 resultaron positivas, con las que los contagios ya suman 220.185 desde que la pandemia se comenzó a expandir, en marzo de 2020.

El informe diario del Sinager señala además que 1.137 hondureños están hospitalizados a nivel nacional a causa de la covid-19, de los que 583 presentan una condición estable, 495 están graves y 59 en unidades de cuidados intensivos.

En lo que respecta a pacientes recuperados, hoy no hubo registro, por lo que la cifra se mantiene en 81.382.

La pandemia sigue en alza en Honduras, lo que ha llevado a al menos siete alcaldes de regiones del occidente, centro, oriente y sur del país a solicitar ayuda con vacunas al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien hoy respondió favorablemente.

"Contacten a estos 7 alcaldes hondureños (...) díganles que el ministro de Salud de El Salvador, @FranAlabi (Francisco Alabí), los recibirá este martes a las 2pm", indicó Bukele en un mensaje en la red social Twitter.

En otro mensaje el gobernante salvadoreño dijo a los alcaldes hondureños que "nuestro país los ayudará con vacunas contra el #COVID19 para inmunizar a la población con mayor riesgo de sus municipios".

"Las dosis que donaremos no afectarán en lo absoluto el ritmo de vacunación en El Salvador (que está al máximo de nuestra capacidad humana)" y "los cargamentos programados de vacunas que recibiremos nos dejan un margen suficientemente amplio para donar algunas", añadió Bukele.

David Castro, alcalde del municipio hondureño de Cedros, dijo que entre el lunes y martes viajará a El Salvador para el trámite de las vacunas que donará ese país.

La ministra hondureña de Salud, Alba Consuelo Flores, indicó que las autoridades sanitarias están listas para coordinar con los alcaldes la llegada al país de los fármacos que enviará El Salvador.

El proceso de vacunación en Honduras marcha lento, con menos del 1 % de su población (9,5 millones de habitantes) inmunizada.