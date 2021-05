Fútbol.- Paco López: "Parece ser que la salvación es menor y es el objetivo"

10/05/2021 El entrenador del Levante UD, Paco López, en rueda de prensa DEPORTES LEVANTE UD



"El Barça viene jugándose LaLiga y tenemos que intentar neutralizarles"



BARCELONA, 10 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Levante UD, Paco López, ha reconocido que puede parecer que lograr la permanencia sea un reto "ya menor" para su equipo, pero ha dejado claro que es el objetivo principal y, ante el Barça, que se juega LaLiga en el Ciutat de València, intentarán volver a ganar para sellar el seguir en LaLiga Santander.



"Sí que es verdad que las sensaciones con una permanencia holgada, en que la temporada pasada pasó lo mismo... Ya parece ser que es un objetivo menor. Habrá que pensar qué es lo que no se hace bien desde muchos aspectos", manifestó en rueda de prensa.



"Que cada uno saque su valoración cuando termine la temporada. Nosotros como siempre hemos tratado de dar nuestro máximo y lo vamos a seguir haciendo hasta el final. Siempre he tenido clarísimo que el objetivo prioritario es permanecer en Primera", aclaró.



Y, pese a empatar contra el Alavés en un partido que pudieron ganar, después de cuatro derrotas seguidas, cree que su equipo está "bien e ilusionado". "Hay ganas de ganar de nuevo. El otro día la primera parte fue muy buena. Queremos dar continuidad y sumar de tres. Queremos volver a ganar y esa es la intención", aseguró.



"Más allá de contra quien juegues, tenemos ganas de hacer un buen partido y competir bien ante un rival que se está jugando LaLiga. Junto a Madrid, Atlético y Sevilla, los mejores equipos de la competición. Además tienen al mejor del mundo", manifestó sobre el Barça y Leo Messi.



Paco López asegura que, pese a tener la permanencia hecha de manera virtual, tienen "muchas cosas en juego" ante el Barça. "Estamos en una mala dinámica, cuando veníamos de una muy buena. Cada partido con solo defender este escudo y jugar en Primera ya tiene que ser motivante. Luego existen situaciones de contrato. No es lo mismo quedar en una posición que en otra", apeló.



"Los objetivos nuestros los tenemos muy claros: es tratar de ganar cada partido. Quedan tres partidos, nueve puntos, y ese es nuestro gran objetivo. Terminar la temporada bien. El Barça viene jugándose LaLiga y tenemos que hacer bien las cosas e intentar neutralizarles", argumentó, en este sentido.