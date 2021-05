Estas han sido las 5 fotos de Manelyk Gonzalez que han arrasado en Instagram

Manelyk Gonzalez (@manelyk_oficial) publicó en las redes en las últimas horas. Los 5 posteos de historias y fotografías, lograron más de 684.223 de interacciones entre sus aficionados.

De moda y no estoy soltera!!! @alvmontm @reybeautyart





Lunes!!! Vas a seguir poniendo pretextos??? Vamos a darlo todo esta semana, ponte metas cortas una semana a a la vez..





Facil, rápido y eficaz, la mayoría de las mujeres tenemos celulitis, flacidez y si pasaste por un mal procedimiento fibrosis!!! Mi spa en casa lo uso cuando quiero 5 min por área 👉🏼 consíguelo en @mane.tips





Estoy en el lugar correcto, con la personas correctas, hago lo que me gusta, tengo el balance Perfecto entre mi trabajo, familia, amigos y hacer ejercicio!! Me esfuerzo por lo que hago y cuido a los que quiero!! Me costo mucho llegar a este punto pero soy la mujer que siempre he querido ser.

Manelyk González Barrera, mejor conocida como "Mane", nació el 12 de enero de 1989, en la Ciudad de México, México. En 2008, comenzó su carrera como modelo. También es actriz y cantante.

En 2014 fue convocada para participar en la primera temporada de Acapulco Shore y desde entonces ha aparecido en todas las ediciones del reality. En 2016 firmó un nuevo contrato con MTV para participar en Super Shore de MTV España. Ha aparecido en la portada de varias revistas, tales como H y Playboy México en 2013 y 2016 respectivamente, ambas para hombres.

En 2017 comenzó a publicar su propia música, comenzando con el sencillo «Rico» y su video musical. Más tarde también lanzó «Se Acabó» y «Odiosa» y ya posee su perfil de artista en Spotify.