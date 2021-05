Estadounidenses prevén aumento récord en precios de viviendas

(Bloomberg) -- Las expectativas de crecimiento de los precios de las viviendas y de los alquileres en Estados Unidos durante el próximo año aumentaron a los niveles más altos registrados, según la última encuesta mensual de consumidores realizada por el Banco de la Reserva Federal de Nueva York.

La mediana de las expectativas para los precios de las viviendas fue de un aumento de 5,5%, según la Encuesta de Expectativas del Consumidor publicada el lunes. La serie alcanzó un mínimo de cero un año antes durante las primeras semanas de la pandemia. El incremento fue mayor en el sur y el noreste.

Las expectativas para los alquileres aumentaron por quinto mes consecutivo, y los consumidores prevén un incremento de 9,5% en los precios durante el próximo año. La cifra es superior al 9,3% de marzo, y es casi el doble que el año anterior.

Las expectativas generales de inflación al consumidor para el próximo año aumentaron a 3,4%, el nivel más alto desde agosto de 2013. La mediana de las expectativas para los próximos tres años fue de 3,1%, un máximo desde julio de 2014.

