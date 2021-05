España.- PP, abierto a hablar con el Gobierno tras el fin de la alarma pero ofrece iniciativa para "acabar con el caos"

14/04/2021 El secretario general del PP, Teodoro García Egea, interviene en una sesión de control al Gobierno, a 14 de abril de 2021, en el Congreso de los Diputados, Madrid, (España). Durante el pleno, el Gobierno dará cuenta de los datos y gestiones realizadas durante el estado de alarma impuesto para contener la propagación del Covid-19. Asimismo, presentarán el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, un proyecto que traza la hoja de ruta para la modernización de la economía española, la recuperación del crecimiento económico y la creación de empleo, para la reconstrucción económica sólida, inclusiva y resiliente tras la crisis surgida por la pandemia del Covid-19. POLITICA EUROPA PRESS/E. Parra. POOL - Europa Press



García Egea asegura que el PP está dispuesto a "ceder" al Ejecutivo la "autoría" de su propuesta para que el "desaguisado se solucione"



MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha mostrado la disposición de su partido a hablar con el Gobierno para cambiar la ley y dar seguridad jurídica a las comunidades autónomas tras el fin del estado de alarma, pero ha ofrecido la propuesta del Grupo Popular registrada hace un mes en el Congreso. Según ha añadido, esa iniciativa se puede debatir ya y "en 15 días se acaba con este caos".



"Lo tenemos muy fácil. El PP ha registrado una proposición de ley y en 15 días puede entrar en vigor. El Gobierno es que no tiene ni que hacer el trabajo, está registrada y consultada con los principales juristas de este país", ha declarado García Egea en una entrevista en la Cadena Ser, que ha recogido Europa Press.



El 'número dos' del PP se ha pronunciado así después de que en un artículo en El País el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, se haya abierto a cambiar la ley para suplir el estado de alarma alegando que "si de las resoluciones del Supremo se desprende la necesidad de realizar cambios adicionales, se estudiarán y se propondrán a las Cortes".



DICE QUE "CEDE" AL GOBIERNO SU PLAN B JURÍDICO



"Por supuesto, se puede hablar de este cambio legislativo, pero desde luego nosotros tenemos registrada una propuesta en el Congreso que, cuando el Gobierno quiera, se lleva a debate en las Cortes y en 15 días se acaba con este caos", ha afirmado García Egea, que ha emplazado al Ejecutivo a "pensar más en propuestas útiles que mejoren esta situación que de quien parte".



En este sentido, el secretario general de los 'populares' ha dicho que el PP está dispuesto a "ceder" al Gobierno la "autoría de la solución jurídica a este desaguisado con tal de que la situación se solucione".



El dirigente del PP ha recordado que su partido registró un plan b jurídico en el Congreso para que, a partir del 9 de mayo, "entrase en vigor la ley de pandemias que permitiese a las comunidades autónomas gestionar estas cuestiones de una forma autónoma".



"ESTE ES EL GOBIERNO QUE MENOS HA DIALOGADO DE LA HISTORIA"



Sin embargo, se ha quejado de que el Ejecutivo no haya querido dialogar con el PP y ha añadido que "siempre ha ido al choque de trenes". "Este ha sido el Gobierno que menos ha dialogado de la historia", ha enfatizado, para echar en cara al presidente del Gobierno que no haya llamado a Pablo Casado en estos meses.



En cualquier caso, y después de que ahora el Gobierno se abra a cambiar esa ley, ha insistido en que "es muy sencillo" porque el PP ya tiene registrada una iniciativa en ese sentido y, por lo tanto, "si quiere, en 15 días acaban con esta inseguridad jurídica".



García Egea ha explicado que el PP lo que ha querido estos meses es "tener instrumentos jurídicos que permitiesen controlar la pandemia". "Ahora mismo las CCAA no tienen libertad para proteger la pandemia porque no existen herramientas e instrumentos jurídicos para luchar contra ella", ha agregado.



Dicho esto, ha rechazado que pueda volverse a decretar un estado de alarma para afrontar el coronavirus. "Esa fase del chantaje legislativo ya ha pasado", ha añadido después, para criticar que el último estado de alarma fuese de seis meses y sin control parlamentario.



PIDE SEGUIR "SIENDO RESPETUOSOS" Y CON "MEDIDAS DE SEGURIDAD"



Ante las imágenes que se han visto en distintas ciudades tras el fin de la alarma y el levantamiento del toque de queda, García Egea ha aludido a las actuaciones de la policía municipal en diferentes puntos de España y ha recalcado que hay que seguir "siendo muy respetuosos y guardando las distancias y las medidas de seguridad".



Preguntado si la Comunidad de Madrid debería pedir al Tribunal Superior de Justicia que se pueda implementar el toque de queda, como han hecho otras comunidades, García Egea ha señalado que cada autonomía con su "idiosincrasia y características propias" es la que debe tomar decisiones, teniendo en cuenta los criterios sanitarios y epidemiológicos. "No podemos manifestarnos en un sentido nacional o estrictamente estadarizado", ha apostillado.



ENRIQUE LÓPEZ AFEA AL GOBIERNO HABER SIDO "PEREZOSO"



Por su parte, el secretario de Justicia e Interior del PP, Enrique López, ha criticado a un Ejecutivo "perezoso" que "encuentra tiempo" para regular cuestiones como el "suicidio asistido" y no para dar "certidumbre jurídica al país".



Así, y preguntado si el PP apoyaría esta reforma legal, López ha sido claro: "No es que apoyemos, es que hemos presentado dos proposiciones de ley. Predicamos no con la palabra, sino con los hechos".



En esta línea, el dirigente 'popular' ha lamentado que el Gobierno no haya accedido a modificar la ley orgánica del año 86 a pesar de que el presidente del PP, Pablo Casado, se lo pidiese en abril de 2020. "Precisamente, para articular instrumentos que permitan regular derechos fundamentales en supuestos como en los que estamos", ha añadido.



Esa normativa, ha explicado López, "está pensada para epidemias locales" y no para una pandemia con impacto global como la del coronavirus. "Es una decisión jurídica que a veces no somos capaces de explicar a los ciudadanos. Nadie había pensado en una epidemia global", ha señalado, aludiendo a la necesidad de la reforma.



Así, López ha cargado contra el Gobierno por "obligar al" Tribunal Supremo a que "dote de calidad a una ley que no tiene calidad", dejándole como el competente para unificar los criterios y las restricciones en toda España. "Para eso está el legislador. El Gobierno no ha asumido su responsabilidad y se la ha atribuido al TS. Eso es dejadez política", ha zanjado.