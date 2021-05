España.- Madrid no es partidaria de toque de queda: "No podemos cerrar a miles de habitantes por cientos de jóvenes"

07/05/2021 El consejero de Justicia, Interior y Víctimas en funciones de la Comunidad de Madrid, Enrique López, interviene en una rueda de prensa para informar sobre las medidas ante el fin del Estado de alarma, a 7 de mayo de 2021, en la Real Casa de Correos, Madrid, (España). A partir del domingo 9 de mayo no habrá toque de queda, y se permitirán las reuniones en domicilios. Sin embargo, se mantendrán las limitaciones de horario de hostelería, así como sus aforos: un máximo de cuatro comensales por mesa en el interior y de seis en las terrazas. Seguirá sin poderse usar la barra y se echará la persiana a las 23h. POLITICA EUROPA PRESS/J. Hellín. POOL - Europa Press



MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



El consejero de Justicia, Interior y Víctimas en funciones de la Comunidad de Madrid, Enrique López, no se ha mostrado partidario de aplicar el toque de queda en la región porque considera que no se puede cerrar "a miles de habitantes" por "cientos de jóvenes".



En una entrevista con 'Onda Madrid', recogida por Europa Press, López ha tildado de "buena noticia" que haya finalizado el estado de alarma pero ha indicado que podría ser "mejor" si esto se hubiera acompañado de una ley que permitiera limitar los derechos fundamentales en supuestos como este.



En el caso de aplicar el toque de queda, ha indicado que depende de la situación concreta que lo justifique habría que implantarlo o no. "No podemos cerrar a miles de habitantes por unos centenares de jóvenes. Lo que tenemos que hacer es que se produzcan esos botellones", ha insistido.



A su juicio, el Gobierno de España lo que tiene que hacer es aportar "más apoyo policial" para que este tipo de macrobotellones no se produzcan porque "beber alcohol en la vía pública está prohibido". Por ello, considera que no se puede restringir a muchos ciuddanos que salen por la noche a pasear porque unos jóvenes "realizan un botellón".



Posteriormente, el consejero, en una entrevista con 'Telecinco', recogida por Europa Press, ha pedido a los jóvenes una mayor "responsabilidad". Además, ha declarado que él apuesta por la "libertad y el estado de derecho" frente a los que quieren "la prohibición y el miedo".



"Estamos ante un caos legislativo. Por eso pido ayuda a la Policía Nacional y la Guardia Civil para evitar estas actuaciones y que esos pocos sean más responsables. Tenemos que controlar esto y pedir ese grado de responsabilidad", ha reiterado.



Al ser preguntado sobre si debería abrir también el ocio nocturno, López ha explicado que "no se pueden comparar a personas concentradas al aire libre que en interior de edificios". Así, ha asegurado que en cuanto se pueda abrir el ocio nocturno con seguridad lo harán y que, por el momento, están tratando de ofrecerles alternativas y ayudas.