España insiste en que liberalizar patente no basta para producir más vacunas

Bruselas, 10 may (EFE).- La ministra española de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, resaltó este lunes que la liberalización de las patentes de las vacunas contra el coronavirus no basta para aumentar la producción de dosis e instó a que otros países eliminen las restricciones a la exportación.

"No nos quedemos única y exclusivamente en el tema de las patentes porque flexibilizar las patentes es una condición necesaria, pero no es una condición suficiente para escalar la producción de vacunas", declaró en la rueda de prensa posterior a la reunión de titulares de Exteriores de los Veintisiete celebrada hoy en Bruselas.

En ese sentido, explicó que "de nada sirve levantar una patente si no hay una identificación rápida y clara de capacidad de producción latente y no hay una transferencia de tecnología a esa capacidad de producción para escalar la producción".

"De nada sirve hacer esa producción si no se organiza la distribución", continuó.

Así, precisó que España apuesta por una respuesta europea "de conjunto" y "coherente" que trata de la propiedad intelectual, pero también "de los demás pilares necesarios para que estas vacunas lleguen a los ciudadanos que las necesitan lo antes posible".

La jefa de la diplomacia española hizo un llamamiento específico para que otros países eliminen las restricciones a las exportaciones de vacunas y de sus componentes.

"No nos olvidemos de que en estos momentos, en el mundo, Europa es prácticamente la única que está exportando vacunas a escala, junto con India (...), mientras que hay otros países en el mundo, como puede ser Estados Unidos, que no están exportando esas vacunas y que son las vacunas que también necesitan nuestros socios y vecinos", destacó.

"Luego, busquemos soluciones que respondan a todos los ángulos de esta discusión y busquemos hacerlo lo más rápido posible", consideró.

Laya apostó por "explorar y explotar al máximo las flexibilidades que ofrecen las reglas de propiedad intelectual en el marco de la Organización Mundial del Comercio", y reconoció que "hasta ahora" el foco se había puesto en las licencias voluntarias que empresas con patentes han dado a otras firmas sin ellas, pero con capacidad de producción.

"Nuestra postura ha sido siempre: exploremos todas las flexibilidades que nos ofrecen las reglas de propiedad intelectual, levantar las patentes es una de las flexibilidades. Hay otras", insistió, en referencia a las licencias voluntarias.

También recordó que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, pidió en la cumbre social europea de Oporto (Portugal) que se trabaje a la vez en la propiedad intelectual, la búsqueda de capacidad de producción latente a la que se le inyectaría transferencia de tecnología, la eliminación de los obstáculos al comercio de vacunas y la aceleración de su distribución.

"Hay que discutir del levantamiento de patentes, pero quedarnos única y exclusivamente en esta cuestión sería quedarnos muy cortos", aseveró.