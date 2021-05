España.- Gobierno se abre ahora a realizar "cambios legales" para afrontar la pandemia si el Supremo no avala a las CCAA

05/05/2021 El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, preside la entrega del XXIII Premio Estudios Jurídicos Universitarios 'Profesor Manuel Broseta', en la sede del Colegio de Abogados, a 5 de mayo de 2021, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). El premio está dirigido a Graduados en Derecho en Universidades de la Comunitat, entre el 1 de junio de 2017 y el 29 de noviembre de 2019. POLITICA Rober Solsona - Europa Press



MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



El Gobierno ha abierto la posibilidad este lunes de "realizar cambios legales adicionales" para que las comunidades autónomas puedan afrontar la pandemia tras el estado de alarma si "se desprende la necesidad" de las resoluciones del Tribunal Supremo, el encargado de unificar criterios para todo el país.



Así lo ha expresado el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, en una tribuna publicada en el diario 'El País', en la que ha defendido que es "razonable que si hay disparidad de criterios" sea el Alto Tribunal el que "marque la pauta común". "¿Quién si no iba a hacerlo?", se ha preguntado.



Con todo, Campo ha dejado la puerta entreabierta a la posibilidad de que el Ejecutivo realice modificaciones legales adicionales que sean propuestas a las Cortes, como ha pedido el Partido Popular, que solicitaba un plan jurídico alternativo ante el fin del estado de alarma el pasado 9 de mayo.



Asimismo, el titular de Justicia ha recordado que los gobiernos autonómicos tienen la posibilidad de solicitar la declaración del estado de alarma para su territorio. "Una posibilidad específicamente prevista" en la "legislación" que el Gobierno "ya se ha comprometido a apoyar", ha señalado.



En esta línea, Campo ha dejado claro que hoy por hoy no hay "ni jueces gobernando, ni dejación de responsabilidades o abandono de los gobiernos autonómicos". "Lo que hay, simplemente, es una buena noticia. Salimos de la excepcionalidad, porque la situación sanitaria lo permite, y volvemos a normas ordinarias de nuestro Estado de derecho", ha sostenido.



Así, el ministro ha lamentado que la oposición haya "jugado en todos estos meses a la contra", utilizando "la pandemia como oportunidad para el ataque político permanente". "Pero la irresponsabilidad y la deslealtad de la oposición no eximen de responsabilidad al Gobierno. El derecho de excepción solo debe permanecer el tiempo que resulte absolutamente imprescindible", ha añadido.



Con todo, y pese a abrirse a cambios legislativos, Campo ha insistido en que los presidentes autonómicos cuentan con "mecanismos suficientes" en el ordenamiento jurídico para afrontar "la fase de la pandemia" actual. "Esa normalidad pasa porque las autoridades vuelvan a ejercer, fuera ya del estado de alarma, sus competencias en salud pública", ha zanjado.