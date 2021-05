España dice que su política con Venezuela es de "acompañamiento, no tutelaje"

La Secretaria de Estado de Asuntos Exteriores y para Iberoamérica, Cristina Gallach, comparece este lunes ante la Comisión de Asuntos Iberoaméricanos del Senado, en Madrid. EFE/ David Fernández

Madrid, 10 may (EFE).- La secretaria de Estado de Exteriores de España, Cristina Gallach, subrayó este lunes que la política del Gobierno español con respecto a Venezuela es de “acompañamiento y no tutelaje”, ya que deben ser los propios venezolanos los que encuentren salida a la crisis política de su país.

Gallach respondió así a las críticas recibidas por parte de la oposición durante su comparecencia en la Comisión para Asuntos Iberoamericanos del Senado, la Cámara alta del Parlamento español.

Ante las censuras por la supuesta tibieza de la posición española y la falta de una crítica contundente al Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, que le reprocharon desde la oposición, Gallach subrayó que la postura española es “realismo inteligente, no paralizante sino de acción”, para el que es preciso mantener la comunicación con todos los actores con el fin de mejor comprender la situación.

Otro asunto cuestionado por algunos senadores fue la presencia y actuación del expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero en Venezuela, al denunciar que apoya a Maduro.

A preguntas de varios senadores sobre los gastos y condiciones de los viajes del expresidente, Gallach dijo que las prestaciones protocolarias a las que tiene derecho el socialista Rodríguez Zapatero “son las ordinarias” que tienen todos los expresidentes del Gobierno español y “no ha habido ningún trato especial”.

Rodríguez Zapatero fue presidente del Gobierno español de 2004 a 2011 por el partido socialista PSOE, que actualmente gobierna en España en coalición con la formación de izquierda Unidas Podemos, y desde 2014 ha viajado a Venezuela con funciones como mediador o observador electoral, que han generado tanto apoyos como críticas dentro y fuera del país.