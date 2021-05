El Teatro Real de Madrid, premiado como mejor compañía de ópera del mundo

Fachada del Teatro Real de Madrid. EFE/Paco Campos/Archivo

Londres, 10 may (EFE).- El Teatro Real de Madrid se alzó con el premio a la mejor compañía de ópera, en la gala de los International Opera Awards, catalogados como los Óscar de la lírica, celebrada este lunes.

El recinto madrileño consiguió el premio más importante de la ceremonia, en una noche en la que estuvo nominado a tres categorías más: mejor orquesta de un teatro de ópera, mejor estreno absoluto y mejor grabación musical.

En la categoría de mejor cantante masculino, los International Opera Awards coronaron al tenor mexicano Javier Camarena, logro que dedicó a toda la comunidad artística, por demostrar "que la música y el arte son esenciales para el ser humano" y que celebró interpretando una versión de la canción mexicana "La Malagueña".

La soprano noruega Lise Davidsen se quedó con la misma distinción en categoría femenina.

También fue reconocido el español Xabier Anduaga como mejor talento joven del año, un galardón que agradeció con un breve vídeo en el que destacó lo mucho que significaba el galardón para él y lo "feliz" que le hacía recibirlo. Junto al vasco, la mezzo-soprano rusa Vasilisa Berzhanskaya fue reconocida en la misma categoría.

Tras conocer el fallo, el director artístico del Teatro Real, Joan Matabosch, agradeció el galardón en nombre de todo el equipo de la ópera madrileña, con mención especial a las autoridades nacionales y locales "por apoyar el arte durante los años".

"No podemos encontrarnos ni viajar, pero sí podemos celebrar estos premios", añadió.

Por su parte, el festival gerundense de Castell de Peralada no consiguió alzarse con el premio en la categoría de "Festival del Año", que fue a parar al Festival de Salzburgo (Austria), que celebrará en 2021 su primer centenario.

Durante la emisión de la ceremonia, se mostró un vídeo del Teatro Real y sus exigentes medidas de seguridad durante la pandemia de la covid-19, las cuales fueron calificadas por el presentador de la gala, Petroc Trelawny, como una "prueba de que el espectáculo puede y debe continuar, con o sin pandemia".