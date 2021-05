El Salvador donará vacunas contra la covid-19 a siete localidades de Honduras

Una persona muestra una vacuna contra la covid-19 en San Salvador (El Salvador). EFE/Rodrigo Sura/Archivo

San Salvador, 9 may (EFE).- El Salvador donará vacunas contra el coronavirus SARS-CoV-2 a siete municipios de Honduras, según informó este domingo el presidente Nayib Bukele.

"Contacten a estos 7 alcaldes hondureños (...) díganles que el ministro de Salud de El Salvador, @FranAlabi (Francisco Alabí), los recibirá este martes a las 2pm", indica una publicación del mandatario en su cuenta de Twitter en la que también adjuntó un vídeo en el que se ve a algunos alcaldes hondureños solicitando la ayuda a Bukele.

El presidente salvadoreño señaló que "nuestro país los ayudará con vacunas contra el #COVID19 para inmunizar a la población con mayor riesgo de sus municipios".

Apuntó que "las dosis que donaremos no afectarán en lo absoluto el ritmo de vacunación en El Salvador (que está al máximo de nuestra capacidad humana)".

"Los cargamentos programados de vacunas que recibiremos nos dejan un margen suficientemente amplio para donar algunas", añadió.

Las solicitudes hechas a Bukele se fundamentan en que El Salvador es uno de los países centroamericanos que más vacunas ha recibido para su población.

La situación en Honduras es cada día más preocupante porque la cantidad de muertes y contagios en 2021 es mayor que la de 2020, según los informes oficiales del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager).

Además, en Honduras el proceso de vacunación va muy lento, ya que solo el 1 % de sus 9,5 millones de habitantes han sido inmunizados y no se sabe cuándo llegarán al menos 4,2 millones de vacunas Sputnik V, que el Gobierno le está comprando a Rusia.

A través del mecanismo Covax, que impulsa la Organización Mundial de la Salud (OMS), Honduras ha comenzado a recibir los primeros lotes de más de 400.000 dosis de AstraZeneca.

Se suman 6.000 Sputnik V de las que ya fueron aplicadas las primeras 3.000 dosis de las compradas a Rusia, y 2.684 de Moderna, donadas en febrero por Israel.

La covid-19, cuya pandemia se comenzó a expandir en marzo de 2020 en Honduras, ha dejado al menos 5.617 muertos y 219.288 contagios, según el último informe del estatal Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager).