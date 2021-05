El puertorriqueño José Juan Barea se desvincula de Movistar Estudiantes español

En la imagen, el base puertorriqueño, José Juan Barea. EFE/JuanJo Martín/Archivo

San Juan, 10 may (EFE).- El armador puertorriqueño del Movistar Estudiantes de la Liga ACB José Juan Barea, de 36 años, ha puesto fin a una experiencia en España, la tierra de sus abuelos paternos, al sentirse "desesperaíto" por la falta de su familia, y por eso ha anticipado el fin de su vínculo con el club madrileño.

"Mañana (martes 11 de mayo) sale oficial. Pero, sí, me voy para casa a ver a mis hijos. Pero todo bien. Llegamos a un acuerdo. Lo que quedaba era un juego y había que esperar hasta el 21. Lo atrasaron hasta esa fecha, pero les dije que me tenía que ir para casa a ver los niños", declaró el campeón de la NBA con Dallas en 2011 al diario sanjuanero El Vocero.

Barea, quien jugó durante 15 años de su carrera en la NBA, tenía contrato con el club de Magariños hasta el final de la presente temporada, pero su aventura se redujo a 18 partidos jugados a lo largo de tres meses.

"La última vez que vi a mi esposa y mis hijos fue en Puerto Rico (durante el mes de febrero) en la ventana para el clasificatorio al AmeriCup. Ha sido fuerte. No tener a los hijos y a mi esposa por acá ha sido bien fuerte y ya estoy desesperaíto. Ya no aguanto más", explico Barea a El Vocero, cuya entrevista ha sido publicada este lunes.

Barea, según la versión periodística, alcanzó un acuerdo para su salida del equipo colegial un poco antes del final de la competición y este martes viajará hacia la ciudad estadounidense de Dallas, donde le esperan su esposa, Viviana Ortiz, y sus hijos José Juan, Paulina y Sebastián José.

El jugador disputó su último encuentro con el Movistar Estudiantes el domingo, cuando su equipo cayó ante Monbus Obradoiro por 94-83 a pesar de los 12 puntos de Barea.

En el que fue su último encuentro con el equipo español consiguió además seis asistencias y tres rebotes.

El jugador destacó que a pesar de las distancia de su familia fue una buena experiencia y las puertas quedaron abiertas.

Barea aclaró que, de momento, no tiene ninguna oferta de otro equipo y que su idea ahora mismo es descansar con su familia.

El armador tiene pensado volver a Europa, en este caso para reforzar a la selección nacional que se prepara para la repesca por un cupo para los Juegos Olímpicos de Tokio que se disputará en Belgrado del 29 de junio al 4 de julio en Belgrado.

Barea después podría jugar en la competición puertorriqueña, el Baloncesto Superior Nacional (BSN), aunque no hay información oficial del equipo en que militaría.

"Ahora me cojo un 'break' y después pienso en los próximos planes", indicó, aunque "El Vocero" apunta su posible fichaje por los Cangrejeros de Santurce de la liga puertorriqueña.

Barea completó unos meses con el Estudiantes con un promedio de 12,6 puntos y 4,7 asistencias en un total de 18 partidos disputados.

Barea aseguraba el pasado enero al llegar a la capital española que su excompañero esloveno Luka Doncic le aconsejó que se "atreviera" a viajar a Madrid para jugar en la liga española.

"Desde que llegue aquí a Estudiantes me han tratado espectacular, lo voy a dar todo por este equipo y es mi meta ahora, ayudar lo máximo posible", señaló entonces Barea, que no descartó un retorno a la NBA si algún equipo se interesa por sus servicios.

Barea tenía, además, un vínculo sentimental con España, ya que su familia procede de la localidad leonesa de Ribota de Sajambre, un vínculo que es "bien importante" para él y su familia, por lo que aprovechará esta etapa para visitar la localidad y sacarse el pasaporte español.

El boricua llegó al conjunto español el pasado mes de enero, meses después que los Mavericks lo dejaran en libertad antes del inicio de la que hubiese sido su temporada número 12 en la NBA.