El Nikkei sube un 0,55 % por las expectativas de continuidad de estímulos en EEUU

Tokio, 10 may (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, subió un 0,55 % este lunes por las expectativas de que el banco central estadounidense siga adoptado medidas de estímulos tras la publicación de unos datos de empleo más débiles de lo esperado.

El Nikkei, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, avanzó 160,52 puntos, hasta 29.518,34 enteros.

El Topix, que incluye a las firmas de la primera sección, las de mayor capitalización, sumó un 0,99 % ó 19,22 puntos, hasta situarse en 1.952,27 unidades.

El parqué tokiota abrió al alza y mantuvo el ritmo durante toda la negociación tras la publicaciones de unos datos inesperadamente débiles de nóminas no agrícolas en Estados Unidos, que alimentaron las esperanzas de que la Reserva Federal (Fed) mantenga los tipos de interés y su compra masiva de bonos para respaldar la economía.

Los inversores de Tokio estaban preocupados porque unos buenos datos en este sentido llevaran al banco central estadounidense a reducir los estímulos que ha adoptado a raíz de la pandemia, pero la creación de empleo no agrícola en abril, por debajo de lo esperado, alimentó las expectativas de que las medidas se mantengan un tiempo.

El sector del hierro y el acero cosechó las mayores ganancias del día, junto al del crudo y el carbón, y al de metales no ferrosos.

La acería JFE Holdings registró la mayor subida entre las firmas que cotizan en el Nikkei, del 7,2 %; seguida por la firma de instrumentos musicales y electrónica Yamaha (5,71 %) y el fabricante de productos de ferroníquel Pacific Metals (5,68 %).

La empresa textil Fast Retailing, propietaria de la cadena de tiendas de ropa Uniqlo, aglutinó el mayor volumen de operaciones de la jornada y sus acciones cayeron un 4,83 %.

Le siguieron por transacciones la desarrolladora y distribuidora de videojuegos Nintendo (+2,99 %) y el grupo Softbank (+1,7 %).

La multinacional tecnológica Sony avanzó un 2,96 %.

En la primera sección, 1.482 empresas avanzaron frente a 614 que retrocedieron, mientras que 95 cerraron sin cambios.

El volumen de negociación ascendió a 2,46 billones de yenes (18.620 millones de euros o 22.630 millones de dólares).