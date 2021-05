El Nacional uruguayo va a Colombia por su primera victoria en la Libertadores

En la imagen Alejandro Cappuccio, director técnico del Nacional uruguayo EFE/ Juan Ignacio Roncoroni / Archjivo

Montevideo, 10 may (EFE).- El Nacional uruguayo viajará este lunes a Colombia, sin el argentino Andrés D'Alessandro en la nómina, para medirse el miércoles con el Atlético Nacional de Medellín, en un encuentro en el que buscará su primera victoria en la Copa Libertadores 2021.

Con tres fechas disputadas y otras tres por delante, los tricolores suman apenas un punto sobre nueve disputados y se encuentran últimos, a dos unidades del chileno Universidad Católica, tres de su próximo rival y ocho del Argentinos Juniors.

Por esto, los uruguayos saben que lograr un triunfo será de vital importancia para continuar teniendo opciones de avanzar a los octavos de final del mayor torneo continental a nivel de clubes.

Sin el suspendido Cristian Almeida, el entrenador del Nacional, Alejandro Cappuccio, deberá rearmar una línea final en la que volverá a formar Guzmán Corujo tras cumplir una sanción.

La sorpresa de la lista de convocados que se divulgó este lunes es la ausencia del argentino D'Alessandro que, por decisión técnica, no está entre los viajeros. El experimentado futbolista tampoco tuvo minutos en el encuentro en Montevideo ante Atlético Nacional, que finalizó 4-4.

Además, el otro que no podrá estar es Ángelo Gabrielli, debido a que amaneció con fiebre.

Si el director técnico vuelve a optar por una línea de tres defensores, Nicolás Marichal y Renzo Orihuela son los que se disputan la tercera plaza.

Por el contrario, si elige jugar con cuatro, seguramente entrará Renzo Orihuela y Camilo Cándido pasará del medio al fondo para jugar como lateral por el sector izquierdo.

En el medio, Joaquín Trasante y Felipe Carballo tienen asegurado su lugar, mientras que Fecundo Píriz y Emiliano Martínez se disputan una vacante.

Por su parte, Brian Ocampo jugará por la derecha si el sistema elegido es un 3-5-2, mientas que si es un 4-3-3 estará en la delantera junto a los argentinos Gonzalo Bergessio y Leandro Fernández.

Los futbolistas y el cuerpo técnico del tricolor viajarán a Colombia tres días después de recibir la primera dosis de CoronaVac contra el coronavirus SARS-CoV-2.

El pasado viernes, estos fueron inoculados en el estadio Centenario de Montevideo con las vacunas que el laboratorio chino Sinovac cedió a la Conmebol y el organismo internacional distribuyó entre sus 10 federaciones nacionales.